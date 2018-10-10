【中學生自殺率調查】每5人1患憂鬱症 10學生1想死





（大山腳10日訊）國內最近頻頻發生中學生疑患憂鬱症自殺或是跨不過壓力，而尋短見的悲劇，讓社會對中學生的身心健康感到憂心。根據衛生部的一項調查揭露，我國10名中學生當中就有1人有自殺念頭，每5個人就有一個人患上憂鬱症，可見問題日趨嚴重。

檳州衛生局主任拿督旺曼蘇醫生說，我國中學生的自殺率調查結果令人擔憂，調查顯示有自殺念頭的中學生佔10%、企圖自殺者佔7.3%，嘗試自殺者佔6.9%。

他透露，調查顯示有自殺念頭的，包括初中一學生。在檳城，調查顯示曾計劃自殺的中學生佔9.5%，嘗試自殺者占6%。

旺曼蘇說，根据2017年全國青少年健康調查報告指出，5名中學生當中就有1人患上憂鬱症，這5人當中的2人患有焦慮症，而10人當中有1人面對壓力。檳城方面，數據更讓人擔心，有18.5%的中學生患有憂鬱症。

“這份調查報告顯示，精神健康非常重要，各界都必須給予關注。年輕人必須掌握應對問題的模式，為此家長及教師應扮演關鍵角色，及給予這群青少年支持。”

他說，對於青少年的詮釋有各種說法，一般年齡是介于14至28歲，這個年齡段是充滿挑戰的，因為他們在外貌、情緒、心理及社會層面都有很大的改變，從而形成一個人的自我。

家庭問題成最大主因

他認為，家庭的不穩定成了今日青少年問題的最大主因，若家庭能夠和諧穩定，則可避免上述問。父母應該多抽空陪伴處於少年期的孩子，加強親子溝通，及認識孩子們的朋友，確保孩子謹慎交友。

旺曼蘇今早配合世界精神健康日，在峇東埔瑪拉工藝大學舉行的“大專生健康計劃”（PROSIS）主持推展儀式時，這麼說。此活動主要是提高大眾對精神健康的醒覺意識及重要性。

每7人有2是網癮少年

他說，調查也顯示全馬每7名中學生當中，即有2人是“網癮少年”，網絡發達帶來許多便利，卻也帶來一些不良影響，包括網絡霸凌及色情內容。

他提及，衛生部與教育局也合作推廣健康思維活動，通過學校輔導老師在校舉行“憂郁、焦慮及壓力模式”（DASS）的課程，協助中學生掌握抗壓及應對的能力，包括情緒管理、正能量思維、抗壓及如何紓解壓力。

他也說，衛生部與教育局也推廣“大專生健康計划”（PROSIS），幫助學生實踐健康生活方式，維持良好的生活起居及飲食習慣，目前檳州已有8所學院參與。

“政府醫院及診所都有提供精神健康服務，希望此活動能提高社會尤其是青少年的衛生醒覺意識。”

旺曼蘇：確保民眾健康

將突擊檢查各飲食餐館

詢及市售印度炸薄餅（Papadum）鈉含量達危險水平一事，旺曼蘇回應，他還沒深入了解有關事件，但強調該局向來鼓勵民眾攝取少糖少鹽的健康飲食，否則不良的飲食習慣將引發其他疾病，包括血壓高、心臟病及糖尿病等。

他說，該局也會定期派員突擊檢查各個飲食餐館，包括檢驗食物健康的成分，以確保民眾健康安全。

學生自殺案頻發生

學生自殺案頻傳，讓社會擔心。

◆ 太平疑患有憂鬱症及畏高症的18歲華裔少年，元旦前夕在臉書留下遺言及邀請親友參加他的“喪禮”後，獨自駕車到太平市一家購物中心6樓一躍而下，臥屍在停車場。

◆ 加影一名拉曼大學新生3月3日清晨從校園大樓10樓躍下，當場重傷身亡。

◆ 芙蓉華裔準教師因患有憂鬱症，向教育部申請調回芙蓉師範學院，卻在4月2日晚在組屋14樓躍下身亡。

◆八打靈再也一名18歲中學生5年來備受憂鬱症困擾，5月7日晚突從住家組屋8樓一躍而下，當場重傷不治。死者生前被憂鬱症困擾，不僅個性敏感，還常會喃喃自語。雖然其父親曾多次嘗試帶他前往醫院求診，但他卻相當抗拒，且不願配合。

◆梳邦再也一名備受憂鬱症折磨的19歲大學生，6月26日到槍擊俱樂部偷走1把手槍，再到學校廁所開槍自轟，當場喪命！

◆檳城恆毅中學15歲少女疑憂鬱症，於今年10月1日凌晨留下4封遺書後，從房間窗中躍下自殺，走上不歸路。

溫馨苑設熱線輔導生命

吁社會瞭解自殺憂鬱症

9月10日為世界防自殺日；根據溫馨苑的會訊里，生活上的不如意事件實屬平常，並不會使人輕易產生自殺念頭，唯有對生命感到絕望，找不到解決事情的方法者，才可能萌生自殺念頭。

溫馨苑也有開設電話熱線輔導生命。 在上個月的月訊，也呼吁社會了解自殺前兆和憂鬱症症狀，以便可以及時採取預防和治療的措施。

李霖泰：青少年患精神病

生活需求及挑戰成主因

（吉隆坡10日訊）大馬現在有更多的年輕人面對壓力或經歷相關症狀，例如由於生活經歷或環境因素引起的焦慮或抑鬱，情況讓人擔心。

馬來西亞精神病協會（MPA）顧問丹斯里李霖泰指出，挑戰、學習、工作、財政承諾、期待與家人的關係都是一些一直困擾著年輕人的問題。這個問題不僅發生在馬來西亞，而且發生在世界各地，當前的生活需要導致青少年抑鬱，焦慮和其他精神健康問題。

李霖泰今日藉著2018年世界精神健康日出席“青少年與精神健康在已經改變的世界”論壇後指出，比如剛畢業的大學生，肯定是渴望一份永久性的工作有一份體面的收入，汽車和夢想中的家，但現實生活中並不總是順利如預期。

他透露，雖然一些工作的年輕人可能面臨挑戰和困難，但其他人一旦離開大學或進入就業領域，就必須與情緒和身體問題作鬥爭。

“雖然每一代人都面臨著自己的問題，但今天年輕人面臨的兩難困境在於社會和經濟層面被診斷患有抑鬱症，焦慮症或其他精神健康問題的人數越來越多。

根據2015年全國健康和發病率調查顯示，約有420萬16歲及以上的國人或29.2％的人口患有各種精神問題。與2006年相比，增長了11.2％。更令人擔憂的是，這個問題也涉及學生，因為他們的精神健康比率從2011年的每10名學生中的一名增加到2016年的每5名就有1名。

精神疾病 恐致濫用毒品

李霖泰表示，精神疾病也導致毒品濫用的事實也應該打開所有各方關於這個問題的重視，並且應該尋求最好的方法來解決每年增加的吸毒問題。我們必須認真對待嚴重的精神健康問題，以及如何導致身體欺凌，網絡欺凌和暴力行為等其他問題。



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