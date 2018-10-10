【亞殘會】馬單日7金 里祖安 拉迪夫破世績

（吉隆坡10日訊）出征今屆雅加達亞洲殘疾人運動會的大馬健兒終打破過去2天的沉默，單日摘得7金。里約奧運冠軍里祖安、拉迪夫先後在男子100米T36、男子跳遠T20以打破世界紀錄的姿態登上最高領獎台！

大馬的7金分別來自田徑（4金）、腳車（2金）和保齡球。

在田徑項目，里約奧運冠軍里祖安在男子100米T36級（腦癱）決賽以11秒87的成績奪冠，此成績也打破了俄羅斯好手斯威特索夫在2013年裡昂殘疾人世錦賽締造的11秒90的世界紀錄。

男子跳遠T20級（學習障礙）決賽，里約奧運冠軍拉迪夫以7米64的新世界紀錄奪冠。原紀錄是拉迪夫自身在2016年里約殘奧會所寫下的7米60。

“感謝教練、大馬奧理會、國家體育研究院，還有我父母的支持以及鼓勵，”拉迪夫說。“感謝上蒼，我超越了自己的目標並將再次刷新了自己保持的世界紀錄。

腳車隊公路賽雙金

大馬在今屆亞殘會第一金來自西蒂諾拉莎，她以58秒69的成績贏得了女子400米T20級金牌；納沙魯丁則在男子400米T20級以新亞洲紀錄的49秒32奪冠。原亞洲紀錄是諾沙魯丁在年初迪拜賽事創造的49秒58。

大馬腳車隊繼前一日的2銀1銅後，終踩出金牌，單日進賬2金1銀。祖海里在男子公路腳車C5級別中以2小時18分58秒155率先衝線，奪得大馬腳車隊第一枚金牌。

在吉隆坡東運會勇奪4金1銀、當選東運會最佳女殘障運動員的諾阿茲莉雅，在女子公路腳車B級賽中以2小時13分28秒777力壓印尼選手蘇吉燕蒂奪冠，後者以2小時25分30.411秒奪銀；大馬男將莫哈末納吉在C4級男公路賽踏出銀牌。

大馬女將茜蒂諾拉蒂雅週一在T20級女跳遠中衛冕失敗，她以5.18米獲得銀牌。印尼選手麗卡以5.25米奪金。

在保齡球賽，大馬選手阿布峇卡以1473瓶分奪得混合單人賽金牌，也是大馬隊的第5金，另一名大馬選手黃奇順滾出1327瓶分獲得銅牌。