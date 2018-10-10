圖片及語音檔瘋傳 小販否認香蕉藏針







（檳城10日訊）出處不明的“香蕉內藏針”圖片和語音檔，在微信和WhatsApp群組中瘋傳，在1分鐘16秒的語音檔中，一名女子指她朋友的工友誤吃在檳城花地園巴剎買到內藏針香蕉而受傷，並呼吁民眾要小心。

光明日報記者今日前往白雲山巴剎（花地園沒有巴剎）求証，一帶的水果檔販商都認為是惡作劇，市面上並沒有存在含藏香蕉。

一些水果販相信香蕉在九皇爺誕期間特別熱賣，有人想讓香蕉跌價，才惡意的錄下這種無聊及危言聳聽的語音檔。

警促“受害者”報案

檳州警方今日受詢時指並沒接到類似投報；東北區警區主任仄再馬尼促請“受害者”現身投報，讓警方開檔調查。

在語音中，一名女子有提到不只是花地園巴剎有藏針香蕉，有人也在峇都蘭樟或日落洞巴剎買到藏針香蕉。

日落洞巴剎張姓水果販斥這名女子製造恐慌，在水果販商的飯碗上撤鹽。這名販商也不排除這名女子與某水果小販有私仇，自行插針進香蕉，企圖破壞香蕉的市場。

雖然語音瘋傳，不過香蕉還是熱賣，銷量及售價不受影響。

販商公會疑是惡作劇

峇都蘭樟販商公會副主席傅再利說，他也有聽到香蕉藏針的傳言，他懷疑有人模仿澳洲草莓藏針手法，依樣畫葫蘆。

“如果是一場惡作劇，希望對方馬上停止，勿為了出風頭而製造假消息，引起社會恐慌。”

語音部份內容

全長1分16秒的語音檔是於昨日傍晚開始流傳，以下為語音部份內容：“你吃香蕉時要小心，這陣子有人插針在香蕉，這次是我朋友的媽媽與工人中招。我朋友的工人去花地園巴剎買香蕉回來，工人吃到一半針插入他的舌頭，插得很深要找醫生拔出來，後來有去花地園巴剎投訴，但他們（小販）都不以為意。”

“昨晚我朋友又跟我講，他們，還是他們的朋友好像是日落洞巴剎、還是峇都蘭樟巴剎買香蕉，出來後發覺裡面有針，第二次他們學聰明了，沒有直接咬而是用刀切，發現裡面有針，我朋友傳出來，吃香蕉要小心。”