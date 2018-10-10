汽水 遺產 網絡買賣 股票 政府或徵4新稅務









（檳城10日訊）首相敦馬哈迪昨日指政府必須另尋其他資金來源，包括征收新的稅務來償還鉅額債務；經濟學家峇茁亞（Barjoyai Bardai）博士認為，政府可能會徵收的新稅務包括汽水稅（cukai soda）、遺產稅（cukai harta warisan）、網絡買賣稅或股票銷售稅。

峇茁亞：股票稅收益高

峇茁亞也是拉曼大學（UTAR）教授，他接受網絡媒體《自由今日大馬》（Free Malaysia Today）訪問時說，在以上4種徵稅事項中，政府需要選擇更高效及易用的稅種，目前股票銷售還未被徵稅，預計政府將對此徵稅，因為該稅種也將提供更高的收益率。

“我認為買賣股票的稅收很容易執行，因為現有的股票都需要註冊及被徵收印花稅。”他說，股票買賣所涉及的交易量非常龐大，每年的交易額都超過1000億令吉。

莊學勤：考量物價上漲

經濟學家莊學勤博士指出，上述稅種皆有可能落實，惟目前政府還未做出任何確實宣布，因此還言之過早。

不過，他認為就算政府要落實新的稅收，一般是都會以“不對普通百姓及造成物價上漲”為主要考量。

至於股票銷售稅，他認為徵收相關稅務不會造成太大影響，畢竟國外也有徵收相關稅務，更重要的是還是那個市場，市場不好的話依舊還是無人問津。

“當然，推薦新稅務我們也會擔心一些奸商坐地起價，這是政府方面必須監督的，但股票買賣方面則不會出現這個問題。”

李勇健：遺產稅待探討

EDS商學院市場總監李勇健認為，汽水稅及股票銷售稅是政府可以考量徵收的稅種，至於網絡買賣稅目前還不是時候，遺產稅則還有待探討。

他認為，汽水稅稱得上是一個好措施，也可間接人民對擁有大量糖分的汽水的攝取量，進而減少癡肥和體重過重問題。

他強調，我國在鼓勵電子商務發展的當兒，網絡買賣稅是不宜落實的，這將對此稱得上還新的領域發展造成打擊。當政府在推動電子商務並鼓勵人們做網上買賣增加收入之時，如果又徵收相關稅務的話，將會非常矛盾。