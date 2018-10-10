青少年精神健康亮紅燈 檳18.5%中學生憂鬱症





（大山腳10日訊）國內最近頻頻發生中學生疑患憂鬱症自殺或是跨不過壓力，而尋短見的悲劇，讓社會對中學生的身心健康感到憂心。根據衛生部的一項調查揭露，我國10名中學生當中就有1人有自殺念頭，每5個人就有一個人患上憂鬱症，可見問題日趨嚴重。

檳州衛生局主任拿督旺曼蘇醫生說，我國中學生的自殺率調查結果令人擔憂，調查顯示有自殺念頭的中學生佔10%、企圖自殺者佔7.3%，嘗試自殺者佔6.9%。

他透露，調查顯示有自殺念頭的，包括初中一學生。在檳城，調查顯示曾計劃自殺的中學生佔9.5%，嘗試自殺者占6%。

旺曼蘇說，根据2017年全國青少年健康調查報告指出，5名中學生當中就有1人患上憂鬱症，這5人當中的2人患有焦慮症，而10人當中有1人面對壓力。檳城方面，數據更讓人擔心，有18.5%的中學生患有憂鬱症。

“這份調查報告顯示，精神健康非常重要，各界都必須給予關注。年輕人必須掌握應對問題的模式，為此家長及教師應扮演關鍵角色，及給予這群青少年支持。”

他說，對於青少年的詮釋有各種說法，一般年齡是介于14至28歲，這個年齡段是充滿挑戰的，因為他們在外貌、情緒、心理及社會層面都有很大的改變，從而形成一個人的自我。

家庭問題成最大主因

他認為，家庭的不穩定成了今日青少年問題的最大主因，若家庭能夠和諧穩定，則可避免上述問。父母應該多抽空陪伴處於少年期的孩子，加強親子溝通，及認識孩子們的朋友，確保孩子謹慎交友。

旺曼蘇今早配合世界精神健康日，在峇東埔瑪拉工藝大學舉行的“大專生健康計劃”（PROSIS）主持推展儀式時，這麼說。此活動主要是提高大眾對精神健康的醒覺意識及重要性。

每7人有2是網癮少年

他說，調查也顯示全馬每7名中學生當中，即有2人是“網癮少年”，網絡發達帶來許多便利，卻也帶來一些不良影響，包括網絡霸凌及色情內容。

他提及，衛生部與教育局也合作推廣健康思維活動，通過學校輔導老師在校舉行“憂郁、焦慮及壓力模式”（DASS）的課程，協助中學生掌握抗壓及應對的能力，包括情緒管理、正能量思維、抗壓及如何紓解壓力。

他也說，衛生部與教育局也推廣“大專生健康計划”（PROSIS），幫助學生實踐健康生活方式，維持良好的生活起居及飲食習慣，目前檳州已有8所學院參與。

“政府醫院及診所都有提供精神健康服務，希望此活動能提高社會尤其是青少年的衛生醒覺意識。”

旺曼蘇：確保民眾健康 將突擊檢查各飲食餐館

詢及市售印度炸薄餅（Papadum）鈉含量達危險水平一事，旺曼蘇回應，他還沒深入了解有關事件，但強調該局向來鼓勵民眾攝取少糖少鹽的健康飲食，否則不良的飲食習慣將引發其他疾病，包括血壓高、心臟病及糖尿病等。

他說，該局也會定期派員突擊檢查各個飲食餐館，包括檢驗食物健康的成分，以確保民眾健康安全。

學生自殺案頻發生

學生自殺案頻傳，讓社會擔心。

◆ 太平疑患有憂鬱症及畏高症的18歲華裔少年，元旦前夕在臉書留下遺言及邀請親友參加他的“喪禮”後，獨自駕車到太平市一家購物中心6樓一躍而下，臥屍在停車場。

◆ 加影一名拉曼大學新生3月3日清晨從校園大樓10樓躍下，當場重傷身亡。

◆ 芙蓉華裔準教師因患有憂鬱症，向教育部申請調回芙蓉師範學院，卻在4月2日晚在組屋14樓躍下身亡。

◆八打靈再也一名18歲中學生5年來備受憂鬱症困擾，5月7日晚突從住家組屋8樓一躍而下，當場重傷不治。死者生前被憂鬱症困擾，不僅個性敏感，還常會喃喃自語。雖然其父親曾多次嘗試帶他前往醫院求診，但他卻相當抗拒，且不願配合。

◆梳邦再也一名備受憂鬱症折磨的19歲大學生，6月26日到槍擊俱樂部偷走1把手槍，再到學校廁所開槍自轟，當場喪命！

◆檳城恆毅中學15歲少女疑憂鬱症，於今年10月1日凌晨留下4封遺書後，從房間窗中躍下自殺，走上不歸路。