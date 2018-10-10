疑患憂鬱症 男子疑住家玩火燒死





（布先10日訊）疑患有憂鬱症的40歲華裔男子，週二晚疑於住家內玩火惹禍，火勢一發不可收拾而被困於火海中，活活被燒死！

這起奪命火災是於週二晚9時許，在布先衛星市（Taman Pusing Baru）的其中一間民宅發生，死者被鄰居稱呼為“阿泉”，是一名單身漢。

死者屍體被消拯員發現時已被燒得焦黑，而臥屍處距離住家大門僅有一公尺之遙，相信死者當時曾嘗試逃生，惟不果而丟命。

根據居住於隔壁的鄰居古平東（48歲，魚販）表示，事發時正下著雨，他及妹妹當時在屋內，接近晚上9時，他聽聞外頭有人高喊火災，而往屋外查看究竟，始發覺隔壁住家起火。

他形容，當時火勢相當猛烈，避免火勢迅速蔓延至住家，他趕緊拿起水喉協助滅火，失火一段時間後，他驚見死者如同“火球”，全身被火包圍，企圖打開前門逃命。

“死者當時困於熊熊烈火內，無法打開前門，過不久後，死者又往屋內走去，我當時猜想死者是想從後門逃生，而過後就再也見不到死者。”

他深感疑惑的是，為何死者受困於大火內一段時間，才企圖衝出門外逃命，他當時看到死者時，死者也沒吶喊，看似毫無痛楚的感覺。

他說，事發時，死者住家內曾傳出玻璃爆裂及天花板倒塌的聲響。死者的摩多及轎車停放於屋外的前院，他也擔心大火會引致爆炸，故他也協助灌救。