金務大地下工程合約被終止 敦馬：將重新探討





（吉隆坡9日訊）針對希盟政府終止MRT2承包商MMC金務大的地下工程合約，並將以國際標準公開招標方式重覓新承包商一事，首相敦馬哈迪說，政府將重新探討這項決定。

他週二出席2018年國庫控股大趨勢論壇閉幕儀式後說，政府將重新評估終止承包商MMC金務大的地下工程合約一事。

本月7日，財政部發文告指出，由於政府與MMC金務大仍無法就地下工程達成協議，內閣遂決定終止其地下工程合約，而餘下未完的工程，將以國際標準的公開招標方式進行重新招標。

過後，MMC金務大指出，該公司並未接獲任何來自捷運公司的正式信函或通知，指當局已終止捷運二線地下工程合約。

“本公司當初是與國際公司一同競標，並於2016年獲頒上述合約，一旦有關合約被終止，將有超過2萬名涉及地下工程的員工面臨失業。”

此外，詢及馬航重組計劃的問題時，馬哈迪說，他沒聽聞馬航即將重組的消息。

馬哈迪：確保各族財富平均

“歧視特定族群屬正常”

首相敦馬哈迪說，政府必須確保不同種族享有均衡及相同的財富，因此，政府將會落實扶弱政策，雖然有些人將扶弱政策詮釋為歧視其他族群，但政府不會沒理由地進行歧視，更何況任何國家或社會都有歧視的存在。“若是為了扶助貧窮人士過上更有素質的生活，歧視將屬於正常。”

“大馬過去採取了許多糾正歧視的措施，但卻被視為歧視某些族群，不過，這不是毫無理由的歧視。在任何社會都一定會有歧視，若是為了扶助貧窮者，讓他們享受有素質的生活，且收入不會太過落後於高收入者，那麼，歧視將屬正常。”

他週二出席2018年國庫控股大趨勢論壇閉幕禮時指出，為了協助貧困的一群而作出歧視是非常普遍的事，因為這能夠讓貧困的一群享受有素質的生活，且讓他們的收入在與富有階級相比時，不會產生太大的差距。