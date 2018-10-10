我砍死了老豆 弒父肢解6段兒被捕

















（怡保9日訊）珠寶拱橋新村發生恐怖弒父案，不良於行的七旬老翁遭砍殺後，被肢解成至少6段，身首異處，分別棄在屋子範圍及拋入化糞池，而頭顱就在屋邊。死者獨子在事後曾向妹夫承認殺人，目前已被警方扣留助查。

由於家人抖出嫌兇曾吸食冰毒，警方將會調查他是否在吸毒而失去理智下釀悲劇，以及患有精神問題的嫌兇是否不堪照顧父親的壓力，造成雙方發生爭執。

這起案件昨晚發生在距離拱橋巴剎2條巷子的12路住家，74歲死者楊士欽患有嚴重糖尿病而截肢，膝下共有4名子女，52歲嫌兇為排行第三的獨子，2人同住，嫌兇負責照顧他的生活起居。

其實，昨晚7時許下起大雨時，屋內曾傳出父子爭吵及玻璃碎裂聲響，鄰居還目睹嫌犯手持巴冷刀踱步而感到不妥，但沒上前了解情況，趕緊致電死者一名女兒到來查看；據悉，女兒因馬來話不靈光而沒及時報案。

與妹夫見面稱殺父

死者死去後在房內被分屍，慘遭切開手腳、頭顱與身體，以致牆壁、床褥留下大量血漬。

今早7時許，嫌犯自行駕車北上，前往100餘公里外的巴里文打找妹夫梁潤華（50歲）；他倆於上午10時許碰面時，妹夫好奇問他為何不用照顧臥病在床的父親，詎料嫌犯聲稱：“我砍死老豆了！”

妹夫接著開車送嫌犯返回拱橋新村後，嫌犯還道出父親頭顱所在地點；為免嫌兇受到進一步刺激，妹夫載他外出用餐，並致電家人報案。

據了解，梁潤華抵達現場時發現死者房門前面有血漬，內心已知不妙；嫌犯還帶他走到屋後，指了幾個埋肢體的地點，他於是趕緊載走嫌兇。

他當時私下致電兒子，要兒子趕快報案。

妹夫：他帶我去看埋肢處

嫌兇妹夫梁潤華（50歲）受訪說，嫌兇是泥水工人，先前曾替他打工，直到死者患病才停下手中工作照料老人家；死者曾不堪折磨有過自殺念頭，他有打算接2人返回巴里文打同住。他也試過勸嫌兇就精神問題求醫，惟對方聲稱本身沒有患病。

他透露，當天他載著嫌兇返回拱橋途中，一度在嘛嘛檔停下喝茶，當時他私下聯繫兒子及親戚過去死者家中查看，得知發現死者房間有血跡，為免刺激到嫌兇，他通知親戚及兒子趕緊離開。

“我們中午12時許抵達，見到岳父房內的血跡，妻舅也帶我到屋後空地講出埋著岳父頭部、四肢及身體的位置，還問起是不是需要打開給我看看，我交代妻舅不要亂動。”

他說，他帶嫌兇外出用餐時私下聯繫兒子報案，經過一番勸導，嫌兇決定自首，他又折返現場。

“如果他不肯自首，我打算載他回去巴里文打，再聯繫我兒子配合警方行事。後來大批警方抵達現場，妻舅感到恐懼，企圖逃跑，我不斷安撫。”

最終，警方下午約1時半逮捕嫌兇，並押回現場。

警：疑吸冰毒被阻起爭執

霹靂州刑事調查主任雅耶在現場告訴媒體，嫌兇未能說出屍體被肢解成多少塊，加上有的肉體還在化糞池內，警方尚未掌握死者遭分尸的確實情況。

他透露，警方於今天中午1時32分接獲投報後即派巡邏隊到場。不久，嫌犯乘坐轎車徘徊在附近，執勤的巡邏小組成功攔截，並帶著嫌犯回去現場。

“住家共有5間房，尾間內發現血跡，當嫌犯指出埋屍地點時，我們發現泥土上是被砍斷的頭顱，再進一步追問時，也發現死者身體被丟棄在廢置的化糞池內，兩處相距12公尺，證實死者已被肢解。”

雅耶透露，嫌犯在尾房展示一把長約2尺半的巴冷刀，相信是用來肢解屍體的兇器。已失業3個月的嫌兇披露父親不滿他在家中吸食冰毒，相信此事或成為殺機。

“鄰居口供披露，死者及嫌兇於昨晚7時出現爭執，所以相信命案於昨晚發生；死者是一名殘疾人士，家中發現輪椅及殘疾人士駕駛的摩多。”

雅耶續說，嫌犯肢解屍體後直接棄屍到屋後空地，更曾嘗試埋下父親的頭顱，因此泥土有被挖掘的痕跡。嫌兇沒有犯罪前科，警方正援引刑事法典302條文，即是謀殺角度查案，消拯員受召到場協助取出死者軀體。

陪同者包括霹靂州刑事調查組副主任安努亞、怡保警區主任莫哈末阿里、怡保副警區主任阿都拉尼等。

姐：曾抱怨家有很多鬼

死者次女楊雪梅昨晚曾接獲住在拱橋新村的妹妹通知，指弟弟在晚上8時許手持巴冷刀在客廳徘徊，也傳出爭執聲，但當時下起狂風暴雨，她沒有從斗華新村過去拱橋查看及報案。

她今早9時許探望父親時，旁門並無上鎖，她致電弟弟詢問父親去向，被告知父親在房內睡覺。但她進入父親房間時，發現床褥及枕頭留下大片血跡，房間牆壁也濺上鮮血，於是再度致電弟弟，弟弟說到警局報案，很快回來。

下暴雨沒趕去父家

楊雪梅也致電親戚前來，在屋後空地發現泥土被翻過的跡象。

她披露，弟弟是首次手持巴冷刀，先前並無異樣，也沒暴力傾向，偶爾瘋言瘋語，有次向她抱怨“家中有很多鬼，要去report（報案）！”相信是不堪照料行動不便的父親，蒙受很大的壓力，而她每逢星期日會來探望及陪伴父親。

“我們姐妹每月幫補弟弟一些生活費用，雖然傳出說弟弟因為壓力大而服食冰毒，但他否認；由於父親臥病在床，臀部的傷口潰爛不癒，需經常清洗，父會不斷使喚弟弟幫忙。”

楊雪梅坦言，弟弟2年前已經離異，育有2名年約30歲的兒子，目前在新加坡工作，其中一名外甥於中秋節前夕返回家鄉，另一名外甥計劃下個月回來。