收錢“保護”涉毒者 肅毒組11警被捕





（亞庇9日訊）11名警員涉嫌自2014年起向涉毒者收取賄金，今日被反貪會帶到亞庇推事庭申請延扣7天，以協助調查。

這11名嫌犯年齡介於26至55歲，警階最高為警長，最低為普通警員，他們之前均曾在古打毛律肅毒組任職，目前部分已調往其他部門值勤，其中1人（55歲）則已退休。

反貪會官員是昨午2時至晚上8時之間展開行動，先後於古打毛律（9人）、亞庇（1人）及比魯蘭（1人）逮捕上述嫌犯，并在今早約9時30分帶至推事庭申請延扣。

警階最高為警長

他們都是在2009年反貪會法令17（a）條文下被扣查，反貪會官員莫哈末法立向推事庭申請延長扣留；獲推事史蒂芬妮批准延扣7天。

莫哈末法立稍後表示，涉案警員實為12人，其中一人已調往砂拉越詩巫任職，他們也已向砂拉越反貪會尋求協助，把該名警員扣查。

法立指出，反貪會接到投報指上述共12名嫌犯涉嫌從2014年起至2018年6月期間，向涉毒者收取賄金，換取給予他們的保護，才展開逮捕行動。

反貪會相信嫌犯們按每日、每週及每月的方式，透過收取現金或銀行過賬的方式向涉毒者收取賄金，估計已達數萬令吉，惟確實數額仍有待獲得銀行方面的確認。

他也不排除嫌犯們是來自同一組織或“一脈相傳”的可能性，惟表示一切仍有待反貪會展開進一步調查後才知曉。

他表示，目前反貪會仍在積極尋找與此案相關的證人和人等獲得更多的資訊，若有需要，反貪會也會進一步延扣上述11名嫌犯，直至完成調查為止。