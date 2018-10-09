【羽球】前國手促以健康為重 宗偉勿急着復出

（吉隆坡9日訊）三天前甫從台灣完成兩個月鼻咽癌療程返馬的李宗偉何時復出?相信是全國人民最關注的。不過，宗偉的羽壇好友紛紛促請他暫時把羽球和比賽放一邊，先照顧好自已的健康才是最重要。

前國手黃綜翰表示，宗偉目前最需要的是休養，“我相信全國甚至是整個羽壇的球迷們都希望他好好休息，這是最重要的，讓他多休息吧。”

“至於宗偉何時復出？只有宗偉自已知道，也只有他才能給出答案。”綜翰說道。

前全英賽冠哈菲茲對於宗偉在台灣的治療進展順利感到很安慰，而當媒體詢問哈菲茲有關宗偉接下來的羽球職業生涯時，他表示最重要的是讓宗偉先養好病痛才是最迫切的。

“我相信會有很多人像我一樣，都會希望宗偉先照顧好身體，現在甚麼都不要去管，把健康放在第一位。”哈菲茲表示。

哈菲茲還表示，他並不清楚宗偉是否還想再延續他追逐奧運會或世錦賽冠軍的夢想，“無論是甚麼夢想都好，如果沒有健康的身體，是不可能去實現的。首先，宗偉必須要持續完成所有療程，好好休息。”

要100%康復才復出

“宗偉向來都很堅強，我和所有國人一樣，希望看到宗偉完全康復。”他強調。

另一前國手K.約根德蘭也認為，李宗偉不需要急著回到賽場，“我和許多大馬人一樣，都很開心看到他回國休養。至於宗偉未來還會不會繼續再打？我認為這不是最重要的。”

“我和宗偉在少年時就相識，一同打羽球。身為多年好友，我不希望看到他急著重回賽場，對我來說，比賽是次要的，我要看到的是一個健康的李宗偉，要看到他完全康復後才復出。”約根表示。

“宗偉這麼多年來一直是馬來西亞羽球的驕傲，他為國貢獻良多，如果他要復出，就必須要100%康復。希望他現在好好休養，不需要急著復出，身為職業運動員，我相信他知道該怎麼做。”約根說道。

李宗偉是在週日（7日）回馬，大馬羽總透露，宗偉回來後會在特定時間向國內媒體匯報有關他的康復進展。