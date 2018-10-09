查19中毒案源頭 加速化驗奪命叻沙





（雙溪大年9日訊）隨著兩州衛生局確認吉打10宗及霹靂9宗食物中毒案，而其中2宗奪命病例都在事前食用同一檔叻沙，衛生局已加速調查及化驗，以確認是否源自同樣的食物。

吉州衛生局主任拿督諾希占今早對記者說，當局已展開調查，目前必須等待化驗報告，才能水落石出。

病情現階段受控

他指出，華玲縣衛生局已勒令該檔位於華玲縣古邦小鎮的知名叻沙（Laksa Kebok）歇業至本週四，以確認食物中毒源頭，並前往該檔口提取一些臨床樣本、食物及環境物件等，送往實驗室測試。

諾希占提醒民眾勿過於擔心，疫情現階段已受控制，並建議民眾慎選餐廳，同時勸請出現中毒症狀的人立即到醫院求醫，而如廁後亦須洗手。

他昨晚發文告說，衛生部是在6日晚接到霹靂宜力醫院通報，指有2宗食物中毒病例，其中一宗奪命。經調查發現，同住的一家7人都出現發燒及上吐下瀉症狀，而他們在本月4日晚上9點30分，都同樣食用由死者父親於下午5點30分從華玲居邦購買的叻沙。

本月7日，宜力醫院再接到2宗個案，且2名病人同樣都食用了4日在同一個檔口購買的叻沙。其中一人過後被轉送至怡保政府醫院，另一人在下午2點31分不治。

林桂億促注意衛生 變質食品易中毒

西塘區州議員林桂億說，誤食不乾淨或過期變質食品就有可能引起食物中毒。食物中毒是因進食受污染食物或飲品所致，而污染的物質或病原體包括細菌、病毒及寄生蟲，亦可能造成化學性食物中毒。

他說，食物中毒一般會有噁心、腹痛、腹瀉及嘔吐等腸道疾病症狀，亦可能發燒，潛伏期由幾小時至幾天不等。

“我們無法通過肉眼判斷市售食物是否被污染，卻可選擇乾淨衛生的餐館或地點進食。”

無論如何，他說，即使餐館店面或廚房非常乾淨，若處理食物的員工或廚師不注重個人衛生，也會引起病毒傳染。

業者提醒存放冰箱 室溫叻沙會變質

從事外賣叻沙生意的卡米渣（44歲）說，要保持食物新鮮及衛生，買回家的叻沙麵條必須與配料分開存放在冰箱。一般上，如果當天食用，最好是在3至4小時內吃完，若放在平常室溫下時間太長，食材會變質，也容易因蒼蠅舐吮而受到細菌污染。

“若收存在冰箱可耐三四天，當然鮮少有人會收存多天才吃。”

她強調，叻沙所用的生材料也必須現買現用，包括蔬菜、雞蛋、黃瓜、大蔥及魚等，都是適量進貨且都是有機食材，當天用完，第二天再買。

卡米渣在美農鎮住家外賣叻沙已15年，每天生產約30份，每份可供15人食用，區內許多小規模聚餐活動都會向她訂購。