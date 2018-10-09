霹拱橋新村傳恐怖命案 兒弒父肢解6段





（怡保9日訊）珠寶拱橋新村發生恐怖的弒父案，七旬死者身首異處，被肢解成6段，頭部尚留在屋子範圍，有的部分被棄在化糞池；死者一名兒子已遭警方扣留，警方正調查嫌犯是否吸食毒品而失去理智釀下悲劇。

這起案件於昨晚發生距離拱橋巴剎2條巷子的住家，年約70歲的楊姓死者患有嚴重糖尿病而截肢，行動不便；父子倆同住，平時由中年且已離婚的嫌兇照顧他的生活起居。

其實，昨晚下起大雨時，屋子曾傳出玻璃碎裂的聲響，鄰居感到不妥，便趕緊致電死者一名女兒到來查看。

據悉，女兒馬來話不靈光而沒有及時報案，待她今早9時許過來查看，才揭發父親遭殺害，便趕緊報案。

根據消息，嫌兇在中午時分已承認幹案。

鄰居聞聲通知女兒

警方展開調查時，設法找出身體各部分，以拼出一具完整的屍體；至於死者如何遇害，以及如何被肢解問題，有待警方調查。同時，嫌兇是否吸食冰毒或其它毒品闖禍，需要待檢驗尿液證實。

嫌犯與妹夫碰面 “我砍死老豆了”

嫌犯（53歲）今早7時許自行駕駛北上巴里文打，還若無其事致電關係良好的妹夫梁潤華詢問去向；他倆於上午10時許在巴里文打碰面，妹夫好奇詢問嫌犯突然前來，怎麼不用照顧臥病在床的老人家，豈料嫌犯卻聲稱：“我砍死老豆了！”還指把死者的手腳及頭部分屍後埋於屋內。半信半疑的妹夫知悉嫌犯於2年前與妻子離異後，患有精神問題，在安排手上工作後，載著嫌犯返回拱橋新村。

死者為74歲的楊士欽，嫌兇則是死者的獨子，於家中4名兄弟姐妹中排行第三。