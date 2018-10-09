又有3女稱曾遭性侵 家人力挺C羅

（里斯本9日訊）媒體近期不斷炒作C羅納多的性侵案，這讓葡萄牙頭號球星承受的壓力越來越大。C羅的母親和姐姐週一都在社交媒體力挺，並呼籲C羅的球迷們轉發C羅身穿超人服裝的圖片，稱這是“為了正義”。據英國媒體《太陽報》消息，又有3名女性聯繫馬約爾加（女方)律師斯托瓦爾，他們都聲稱遭到過C羅性侵。

C羅的母親多洛雷斯在臉書上發佈一張C羅身穿超人服裝的PS圖片，圖片上還寫著“C羅，我們將支持你到底”和“正義為CR7”。隨後C羅的姐姐卡蒂婭也在本身的Instagram發佈這張圖片。顯然，家人們用這種方式來支持C羅。

連發C羅變身超人圖

C羅的母親和姐姐還在社交媒體上呼籲，“我想看看誰有勇氣把這張照片放在他們的社交媒體個人資料中一周時間，並發佈一個鏈接。為了葡萄牙、為了他（C羅）、為了我們、為了人民、為了正義。這是他應得的。”

在這個呼籲發出後不久，迅速得到大批C羅球迷的回應，短時間內點贊次數就超過3萬次，不少球迷紛紛留言支持C羅。目前祖雲杜斯、隊友、葡萄牙總理等人都公開聲援C羅。

C羅在2009年涉嫌性侵馬約爾加的案件，如今被美國警方重啟調查。馬約爾加在簽署封口協議後卻又站出來指控C羅，是想鼓勵其他受到C羅性侵的受害人也指控他。

據英媒消息，又有3名女性聲稱遭到C羅性侵。第一人，宣稱是在一次派對後被C羅性侵。第二人，說自己被C羅“傷害”了。第三人，則宣稱是在2009年被C羅性侵，C羅事後也破財消災，與對方簽署保密協議。第三人的事件，與馬約爾加案時間和方式都非常相似。斯托瓦爾表示，他正在確認這三個消息的正確性。英媒指出，意大利肚皮舞女郎卡利瑪有可能是這三人之一。

女方律師將問詢C羅前女友

英媒還報道稱，斯托瓦爾打算在庭審時，請出C羅的前女友們和前床伴們出庭作證。斯托瓦爾認為通過詢問這些女人，陪審團可以更瞭解C羅的個人品行和私人生活。C羅前女友包括伊蓮娜和曼聯時期的吉瑪-阿特金森，前床伴則包括與C羅有過一夜情的帕里斯-希爾頓、卡戴珊等人。斯托瓦爾試圖從“C羅存在暴力傾向”、“C羅不止一次陷入強姦指控”等方面尋找突破點，並希望能在其前女友和前床伴們身上找到突破口。

另一方面，著名律師科爾特斯就C羅案給出他的看法。科爾特斯指出，美國如果要求引渡C羅，那是再正常不過的事情。如果事情真發展到這一程度的話，C羅的職業生涯顯然會遭到嚴重打擊。