【中美貿易戰】傳美警告中國 無讓步清單就不談判

（倫敦9日訊）中美貿易戰持續，英國《金融時報》引述知情人士報導，美國官員警告中國，如果北京方面沒有提供詳細的讓步清單，美國總統朗普不會在下月舉行的二十國集團（G20）峰會上，與中國國家主席習近平進行貿易談判。

報導指，中國據稱有一份清單，但除非獲得美國在政治穩定下接受它的一定保證，包括一名代表美國進行商談的專門人選，否則中國不會拿出該份清單。

《金融時報》報導指出，美國官員對北京不願討論與其經濟貿易政策有關的實質結構性問題，感到沮喪。而特朗普政府的不穩定態度，以及美國內閣官員無法就具約束力的交易進行談判，北京同樣感到惱火。

稍早前，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，特朗普和習近平可能在11月阿根廷舉行的G20峰會期間會面。

或將華列貨幣操縱國

另外，彭博引述美國財政部高級官員透露，財政部將於下周公布的報告，決定是否將中國列為貨幣操控國，華府關注人民幣貶值的情況，財長姆欽面對來自白官的壓力，將中國正式列入操縱貨幣國家的名單。人民幣過去6個月，兌美下跌約9%，是亞洲區表現最差的貨幣之一，令外界猜測中國刻意將貨幣貶值，應對和美國的貿易戰升溫。

姆欽本周在印尼峇厘島參加國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行主辦的財長和央行行長會議。財政部官員指，姆欽尚未決定會否在會議期間，與中方官員會晤。