交通部修令嚴懲危駕致死 駕照終身吊銷







（布城8日訊）交通部長陸兆福說，交通部將嚴懲危險駕駛而致死他人的公路意外肇禍者，包括研究修正1987年陸路交通法令41條文， 終身吊銷他們的駕駛執照。

現有的法律對危險駕駛致死他人過輕。他認為，應該終身吊銷肇禍者的駕駛執照，而非吊銷初犯者的駕照3年和再犯者的駕照10年而已。

應終身吊銷執照

他說，現有的法律不夠嚴苛，當局會深入調討修正現有的交通法令，以嚴懲造成其他死亡的公路意外肇禍者。

陸兆福說，在現有的條文下，危險駕駛致死他人，罪成可被判監不少過2年和不超過10年，罰款不少過5000令吉和不超過2萬令吉，也沒有施予鞭刑。

他對昨日發生在南北大道的5死車禍感到悲痛和關注。交通部也在今早的月度集會上默哀1分鐘，並囑咐交通部將安全視為首要的任務，對道路安全課題絕不妥協。

他說，陸路公共交通委員會將會對涉案公司Usaha Maju貿易公司展開審查，一旦發出解釋信，業者的營運執照隨後可被吊銷。

為提神服食違禁品 司機運輸公司應負責

針對一些司機為提神而服食違禁品的問題，陸兆福表示關注這項問題，運輸公司本身須負責任，包括關注員工的休息和工作壓力問題。

他說，對於一再違規和吸毒的案例，當局將會發出解釋信，情況嚴重的話，將會吊銷業者的執照。

他認為，相信國人都認可大馬的車禍率高，因此，有必要研究其影響，當局也會收集各界意見。

另外，針對另一宗羅里在南北大道上危險逆向行駛，與另一輛羅里發生碰撞后的案件，他說，司機已被逮捕，但發現沒有吸毒，不過駕照將被吊銷。

涉案公司羅里禁上路2週

陸兆福說，隨著南北大道江沙隧道處發生恐怖車禍後，涉案公司的28輛羅里將即日起被禁止上路14天。

他說，28輛羅里的准証將被吊銷2週，並須送到吉打陸路交通局的倉庫去接受檢驗，而尿檢呈陽性反應的肇禍司機的駕照也即時被吊銷，至於車禍肇因目前還在調查當中。

吊銷肇禍司機駕照

他說，陸路交通局將會在未來2月內派官員到隧道出入口處駐守，以確保羅里不會超載或違規，之後會視其成效再來決定是否需要繼續駐守。他今日在部門的記者會上，發表談話。出席者還有陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁、陸路公共交通委員會（SPAD）首席執行員阿茲哈魯丁、道路安全局總監拿督羅斯里依沙、道路安全研究院總監西蒂扎哈拉和交通部物流和陸路交通組主任法茲里。

他也說，當局也會探討禁止羅里使用隧道的建議，不過，當局必須和公共工程和大道局進一步討論替代路線風險和路況等因素。

“我們同時必須考量羅里若使用聯邦公路，可能又會對聯邦公路使用者帶來壓力問題。”

與此同時，陸兆福今日嚴厲警告運輸公司切勿一再忽親道路安全問題，若還一再罔顧職責，無從管制司機吸毒問題，當局將毫不猶豫嚴厲對付。

他指出，陸路交通局也發現肇禍司機過去有28張涉及各種違規的罰單，其中有2張是有效罰單，分別是未遵從檢查指示及超載，當局是援引陸路交通局法令41條文來調查此案。

他說，初步調查發現，肇禍司機並沒有刑事犯罪，但卻被證實吸食冰毒類毒品，司機已遭警方逮捕做進一步調查。他說，拖格羅里的路稅是有效的，而其他三輛涉案車輛的路稅也有效，被焚毀的車輛已被拖到江沙執法站。南北大道255.3公里處朝北方向於本月6日發生恐怖車禍，一輛拖格羅里駛抵下坡路段時撞上一輛轎車，并繼續將其夾撞至路中分界堤，直至車身被壓扁毀不成形，接著起火燃燒，轎車內5人包括一名嬰儿全數慘被燒成焦尸。