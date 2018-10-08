曹觀友：擁多自然遺產 檳將擬旅遊業藍圖





（北海8日訊）檳州首席部長曹觀友表示，檳州政府將擬定檳州旅遊業大藍圖；檳島有古蹟區、國家公園和海邊，加上威省大自然遺產如紅樹林區、候鳥及北賴河為重要資產，相信有助提升檳州旅遊業。

他今日在詩布朗再也The Light酒店出席2018年威省國際生態旅遊論壇後在記者會上說，檳州旅遊業一直以檳島為主，其實威省不乏具發展潛能的景點。因此，州政府已指示檳州旅遊發展、文物、文化與藝術委員會主席楊順興草擬大藍圖，重新包裝本地旅遊業。

他說，檳州旅遊業應涵蓋檳威，州政府會將威省著名生態景點一併列入檳州旅遊推廣配套，讓遊客的旅程包括檳島古蹟區、國家公園、海邊及威省大自然遺產，以平衡兩地旅遊業。

他建議制定檳威4天3夜或5天4夜旅遊行程，2或3天在檳島，1或2天在威省，讓遊客可以逗留多天，而不是當天來了就離開。

“在任何城市，海濱和河流是重要旅遊資產，檳州是時候將這些資產結合檳島古蹟區、國家公園、海濱等，當然別忘了州內最大的孟光水壩（正在修復中），希望該局能將這些納入生態旅遊，共同推廣，並擬定檳州旅遊業新發展方向。”

羅查里：威省自然遺產多

威省市政局主席拿督羅查里說，威省有多個自然遺產，如日落斗哇觀鳥區、大片稻田區等，每天都有韓國和日本遊客到來觀鳥和拍照。

他說，自2年前首辦威省國際生態旅遊論壇後，檳島和威省遊客明顯增加，他們多數是背包客，多在檳島住宿，白天過來走訪威省。

他希望未來5年威省遊客持續增加，不再以背包客為主，而是組團前來體驗生態旅遊。

322人參與生態旅遊論壇

2018年威省國際生態旅遊論壇吸引322人參與，135名是學生、184名是各行業人士，並有3名國際參與者，主題為“通過生態旅遊和保護工作促進當地經濟發展”。為期2天的論壇中，大會帶領參與者從日落斗哇海濱走訪至瓜拉姆達耳語市場。

大會共有26名主講人，其中20名是本地人，6名來自國外包括印尼、新加坡、澳洲、印度、台灣、香港、日本和肯雅。

主要3名主講人為旅遊、藝術及文化部副部長莫哈末峇迪亞、聯合國人居署（UN-Habitat）執行總監拿督斯里麥慕娜，以及城市與地方政府聯盟亞太分會秘書長柏娜蒂雅伊拉瓦蒂醫生。