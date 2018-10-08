首相：太多法令需修改 廢煽動令未訂期限





（吉隆坡8日訊）首相敦馬哈迪說，由於要廢除或修改的法令很多，新政府還不知道什麼時候才輪到煽動法令，也暫時無法訂下任何期限。

他也坦言，新政府上台後有3人在煽動法令下被控，也是因為煽動法令目前還有效。

他今日在國家銀行出席馬來西亞首位國家行總裁敦依斯邁阿里誕辰百年紀念後說，廢除一項法令需要時間，還需要帶上國會（尋求通過），他們（警方）在這段時間會繼續援引煽動法令。“我們無法制訂一個完美的時間點，否則會不能於指定時間內完成。”

馬哈迪強調，他不在乎別人會因此而批評他，或為他冠上什麼稱號。

不在乎別人批評

“別人要給我什麼稱號，歡迎，我不想理會。”

他說，新政府將廢除數項法令，一些法令則要修改，這都需要時間。

“更何況一些涉及修憲的法令需要至少三分二（國會議員的支持才能通過），我們現在沒有三分二優勢。”

詢及民主行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥要求政府重新調查蒙古女郎阿旦都雅、副檢察司安東尼凱文和阿馬銀行創辦人胡先阿末等7宗離奇命案時，馬哈迪說，他仍未被告知此事，但將會作出進一步了解。

針對伊斯蘭黨黨主席拿督斯里哈迪阿旺聲稱馬哈迪已答應與他通過論壇交鋒，馬哈迪在詢及兩人屆時所會談及的課題時，他答說，屆時再決定，他一般上不會控制或決定課題。

西蒂哈斯瑪分享與兄長小故事

首相夫人敦西蒂哈斯瑪配合哥哥，也就是第一任馬來西亞籍國家銀行總裁敦依斯邁誕辰百年紀念，推介她寫給哥哥的新書《敦依斯邁阿里：誠信與廉正的模範》，通過這本書分享她和哥哥的很多小故事，以及不為人知的一面。

她在推介禮上說，當依斯邁阿里接任國家銀行總裁時，她已經嫁給馬哈迪，兩夫妻在吉打生活，直到馬哈迪較後首次入閣，受委為教育部長之後，夫妻倆才來到吉隆坡。

“我們來到吉隆坡後，在八打靈再也租房子幾年後才購了房子，結果當時是國家銀行總裁的依斯邁阿里把我叫到辦公室質問。”

西蒂哈斯瑪說，她當時並沒想到，哥哥劈頭就問馬哈迪買房子的錢來自何處。

“我聽了很受傷，但我耐心地向他解釋，我們賣掉亞羅士打的屋子，加上馬哈迪已在政府（就職），所以可以向政府貸款。”

她說，哥哥聽了只是回應“嗯”，但她明白，哥哥是因為清楚自己的位置，身為國家銀行總裁的身分與責任，令他其加倍注意，不能允許自己的家人和朋友背著他做違背誠信的事。

在現任國家銀行總裁拿督諾珊霞的陪同下，馬哈迪較後時為夫人西蒂哈斯瑪推介共221頁的《敦依斯邁阿里：誠信與廉正的模範》。

財政部長林冠英也出席新書推介禮。