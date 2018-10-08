韓總統爆料 習近平快將訪朝

（首爾、北京8日訊）美國國務卿蓬佩奧昨天與朝鮮最高領導人金正恩會面後，韓國總統文在寅透露，中國國家主席習近平預料很快會訪問朝鮮，而金正恩亦會在近期內訪問俄羅斯。

文在寅今天出席內閣會議時透露了朝鮮與中國領袖的出行計劃，但他沒有進一步說明詳情。他認為蓬佩奧及金正恩的會面很正面，亦能為第二次美朝峰會鋪路，有助朝鮮半島無核化進程。

邀調查員赴核場視察

朝鮮官媒朝中社今天報導金正恩與蓬佩奧的見面詳情，指“金正恩對舉行了一場成果豐碩且精彩的會談表示滿意，雙方在會談時充分了解彼此立場並交換意見”，有別於先前會談陷入僵局的情況。報導又指雙方同意盡快為金正恩與美國總統特朗普的二次峰會進行磋商。

美國國務院發表聲明稱，蓬佩奧與金正恩討論第二次美朝峰會時間及地點的優選方案，但沒有提供具體細節。聲明稱，金正恩也邀請調查員豐溪里核試場視察，以確定核試場已被拆除並不可逆轉。

位於咸鏡北道的豐溪里核試場，是朝賢唯一一個外界已知的核試場，朝鮮先後在核試場進行5次核試。在今年5月底，朝鮮在中美英俄韓記者的見證下，以爆破形式炸毀核試場3條坑道，宣稱已“完全”拆除核試場。

不過，專門監察朝鮮動向的美國網站38 North分析由記者拍下的照片，懷疑部分坑道的深處仍保持完整，或可修復重用。

訪華會否獲習近平接見

蓬佩奧今天由韓國轉往北京，展開亞洲4國行最後一站行程，向中方講述昨天與金正恩會面的成果，預料亦會尋求改善近期出現緊張的中美關係。蓬佩奧上次訪華時，獲得中國國家主席習近平接見。外界關注蓬佩奧此行在會否同樣獲習近平或其他高層領導人接見。

韓傳倡韓朝國會下月會談

韓聯社引述消息人士報導，韓國已向朝鮮提議，將於11月在平壤舉行韓朝鮮國會會談。

消息人士說，韓國提議11月在平壤舉行兩國國會會談，韓方希望首屆會談在平壤舉行，翌年則在首爾舉行會談。

韓國執政黨共同民主黨黨魁李海瓚說，朝鮮願在今年內舉行相關活動。鑑於這是韓朝國會之間的會談，因此韓國朝野應攜手參加，但最大在野黨自由韓國黨則表示，若會談在平壤舉行，不會參加。