【英超聯賽】曼市0比0戰平利物浦 馬赫雷斯搶點球射失

（倫敦8日訊）2018/19賽季英超第8輪焦點戰結束，曼市客場0比0戰平“紅軍”利物浦，馬赫雷斯第86分鐘搶點球卻射失。曼市4連勝終結後仍以淨勝球優勢領跑，利物浦連續兩場聯賽戰平。

利物浦雙雄亨德森和洛夫倫輪換出場。曼市新援馬赫雷斯、貝爾納多、斯通斯和門迪輪換出場。

曼市本應該客場絕殺爭冠對手紅軍的比賽，卻因為馬赫雷斯一腳高射炮變成一場遺憾的平局。馬赫雷斯不光弄丟本已到手的勝利，還因為搶罰點球的舉動，惹來很多非議。

本場比賽，兩隊後防線都表現出色，雙方一直沒能獲得很好的進球機會。不過，曼市主帥瓜迪奧拉洞悉場上形勢，最後時刻讓薩內替補上陣。正是通過薩內的禁區內突破，迫使表現穩健的范戴克鏟球失誤，被判罰點球。曼市前鋒熱蘇斯第一時間站在罰球點等待主罰，但是馬赫雷斯走來跟他交流，希望能夠得到這次主罰機會。熱蘇斯雖然很不情願，但是依舊把這個機會讓給馬赫雷斯。馬赫雷斯發力抽射，皮球越過橫樑直飛看台。

球員罰丟點球並不稀奇，但是馬赫雷斯這次搶罰之舉實屬不該。據統計，在此次搶罰點球之前，他主罰的近5次點球，只打進2球，主罰成功率僅有4成。加上這次罰丟點球，他6中2的點球成功率，實在太低。

曼市15年攻不下晏菲

曼市已連續15年未能攻克晏菲。自2003年5月以來，曼市各項賽事連續19場客戰利物浦，時至今日未嘗勝績。對於曼市而言，晏菲就像是一道魔咒。曼市本場放棄傳控足球這稱霸英超的殺手鑭，並在相當長的一段時間里轉型踢起防守足球。面對利物浦的“跑轟”戰術，一向倡導美麗足球的瓜迪奧拉似乎也有些慫了。

瓜帥不玩傳控改防守

瓜迪奧拉此役依然排出曼市十分熟悉的4-3-3進攻陣型。然而，當比賽開始後，球迷們發現主導比賽的是利物浦，曼市大部分球員都在參與防守的工作，這與瓜帥所說的理念明顯是不符的。沃克和門迪此役很少參與進攻，尤其是在比賽前70分鐘，兩人過半場的次數都是屈指可數，他倆全場都在完成防守任務。曼市為了限制利物浦的進攻速度，球迷們發現曼市多數情況下都在後場囤積6至7人參與防守，進攻中只是依靠前場幾位球員的個人能力來創造機會。

曼市此役控球率僅有51%，這與以往超過7成的控球率相比低了太多。曼市此役射門6次，僅有2次射門打在門框範圍之內。顯然，這不該是曼市這樣一支崇尚美麗足球的球隊應該交出的數據。