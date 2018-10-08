叻沙檔被勒令暫停業 檔主指有人刻意中傷

（華玲8日訊）網傳多人疑吃了吉打華玲縣古邦小鎮的知名叻沙（Laksa Kebok）後食物中毒，其中2人不治。消息傳出後，該叻沙檔已被吉打衛生局勒令停業至本週四，檔主達勿伊斯邁今午受詢時喊冤，指是有人刻意中傷。

吉打州衛生局主任拿督諾希占醫生今早告訴記者，該局與霹靂州衛生局目前已經介入調查叻沙中毒事件，惟現階段尚未能確認。

據網民披露，霹靂州宜力一戶人家，上週日吃了位於華麗古邦一路邊攤的叻沙後，全家人食物中毒，其中一人死亡，另一人則在怡保不治。

此外，當地馬來甘榜也有多人吃了同樣的食物後上吐下瀉，而被送往宜力醫院留醫急救。

叻沙擋主達勿伊斯邁（51歲）說，網傳指有人吃了叻沙食物中毒導致2人不治消息，乃有人造謠中傷，他們全家人每天都吃卻從來沒有食物中毒。

他於今午在檔口毗鄰的住家接受訪問時說，衛生局2天前已到他家裡提取樣本，並指示他暫時停業至本週四，至化驗報告出爐為止。

達勿說，他在該處賣叻沙已經15年，向來無事，他們家大大小小，包括一名9個月大的孫兒也吃，也從未有不良反應。

他指出，他售賣的叻沙都是以打包為主，一般沒有人在現場吃。

達勿坦承，他們家叻沙在當地很受歡迎，平常日子一天可以賣出30至100公斤的叻沙，每日營業額500至1000令吉，其中外地和本地食客各佔一半。

他說，也有傳言指他放的蔬菜，包括黃瓜、大蔥及黃梨等有毒，惟那些都是從菜市場買回來的材料，如果有毒，沒有理由只發生在他的叻沙中。

“叻沙都是現做現賣，當天食用最好，不過如果是外地客買回家，只要收存在冰箱，一兩天也不會變質。”

達勿說，其實他在一個月前便發現有人在臉書上發文，指因為食用了當地叻沙而出現食物中毒症狀，結果所有人都將矛頭都指向他們家的叻沙。

“外地人可能不知道，甘榜蘭達有好多叻沙檔，我們的叻沙檔口是最靠近甘榜路口的，因此最先受罪。”

甘榜蘭達位於吉打州東部華玲縣古邦小鎮，距離雙溪大年大約50公里。