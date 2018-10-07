逾千中國老兵青島 維權警放催淚彈清場

（青島7日訊）中國退役老兵示威浪潮不斷，山東青島平度市有逾千名老兵連日上街維權，昨天被警方清場，雙方爆發肢體衝突，多名退休老兵被警方帶走。另在山東各地、江蘇等地，也陸續有退伍老兵集結，示威抗議。

消息指，逾卅名老兵周四準備進京上訪時，被當地政府工作人員暴力截訪，導致老兵受傷，觸發大量退休老兵聚集在平度市政府門前靜坐示威，要為平度老兵被毆打事件討說法。當局昨天派警員到場，同日下午與示威民眾爆發嚴重衝突。網傳片段所見，警方一度施放催淚彈，現場有老兵走避，亦有不少示威老兵手持木棍毆打警員。

大批老兵受傷

有部分老兵手持滅火器，向被困在車頂上的警察噴射煙霧。此外，片中亦有老兵被多名警察合力制伏在地。

另有片段顯示，不少受傷老兵在當地醫院接受治療，部分人傷勢不輕，診室外有大批身穿軍服的人士在場聚集等候。警方大規模清場後，有老兵被強行帶離現場，部分人被送到醫院治療。

就業安置問題待解決

中國目前有退役軍人5700萬，這個數字以每年幾十萬的速度遞增，退役軍人的就業安置一直是讓中國政府頭疼的問題。近年來，中國各地持續爆發大規模的老兵維權，單在今年6月，就先後發生河南漯河、江蘇鎮江老兵聚集維權，與警方發生激烈衝突。

中國國務院機構改革實施後，全新的退役軍人事務部在4月掛牌，但目前仍不清楚該部門能否有效解決問題。