【英超聯賽】從0比2落後到3比2逆襲 狂人坐過山車續命

（曼徹斯特7日訊）週六晚間的奧脫福球場，“紅魔”曼聯開場10分鐘早早落後0比2，穆裡尼奧彷彿真的聽到了下課鈴聲，他的臉上掛著不滿與焦急。然而一場跌宕起伏的比賽過後，曼聯以3比2逆轉“喜鵲”紐卡索，“狂人”也經歷了從悲到喜的“過山車”之旅。

開場10分鐘，肯尼迪和武籐嘉紀就兩破曼聯城門，“紅魔”早早落後0比2，場邊的穆裡尼奧勃然大怒，大聲呵斥著曼聯的防守球員。而紅魔後衛們渾渾噩噩的表現、失魂落魄的表情，恐怕令穆帥心中哀歎：“天要亡我啊！”

但狂人偏不信天。他在第19分鐘就用馬塔換下拜利，瘋狂大反撲，時間一分分的過去，曼聯始終與進球擦肩而過，甚至乎，馬蒂奇小禁區空門絕佳破門機會也給打飛了，看似上天有意跟穆帥過不去。

眼看已經沒有時間給穆帥和曼聯逆天改命，戰至第70分鐘，馬塔主罰任意球直接破門扳回一城，遲來的進球，也讓夢劇場的氣氛開始高漲起來。但場邊的穆裡尼奧幾乎無動於衷，因為他知道1比2的比分仍然意味著輸球，還不到高興的時候。

兩大內鬼獻扳平絕殺

第76分鐘，馬夏爾與博格巴精彩配合後勁射破門，傳聞中的“內鬼”之一的馬夏爾，幫助曼聯扳平比分，整個奧脫福球場立刻沸騰了。而穆裡尼奧終於可以釋放自我，振臂怒吼，發洩心中淤積已久的壓抑情緒，不過很快他就將右手插入褲兜，臉色依然凝重，顯然，平局也不是狂人想要的。

第90分鐘，近期與穆里尼奧鬧不和的桑切斯頭槌破門，徹底點燃了夢劇場的激情。但請注意，此時此刻穆裡尼奧竟然格外冷靜，他甚至立刻就把客串中衛的馬蒂奇叫到身邊面授機宜，目的只有一個：“在最後時刻保住來之不易的勝利！”

終場哨聲吹響，曼聯最終以3比2擊敗紐卡索，穆式曼聯完成驚天大逆轉，看台上“穆里尼奧是贏家、伍德沃德是輸家”的標語特別醒目。當穆帥離開球場時，魔迷為他起立送上掌聲，而此時的狂人終於露出笑容，用鼓掌作為回敬，感謝一直都在支持他的曼聯擁躉。

由悲到喜，穆裡尼奧經歷的也許是他整個執教生涯最跌宕起伏的90分鐘。度過這道坎兒之後，他的帥位至少暫時無憂。而接下來的國際比賽日期間，曼聯主帥可以相對從容的進行調整，以迎接接下來的魔鬼賽程，因為切爾西、祖雲杜斯、曼市等恐怖對手還在等著他呢。任何一次失手，都可能讓“魔力鳥”重新陷入到下課危機當中。

穆里尼奧又有經典語錄 沒用鎗指着球會給我合同

曼聯3比2逆勝紐卡索，站在風口浪尖上的穆里尼奧賽后受訪時語出驚人，表示自己不曾用鎗指著曼聯，逼迫球會給他送上合同。

穆裡尼奧透露，之所以能夠完成逆襲，除了球迷的支持外，半場休息的訓話起得了很好的作用：“半場的時候，我告訴我的球員們我們要以另一種精神面貌去應對比賽，我們要帶著信念去比賽，我們可能贏，也可以輸，但我們不能輸了我們的尊嚴。”

“我為球員與球迷感到高興，對於球迷在球隊落後時做出的回應感到驚訝，他們始終沒有放棄。我認為這太了不起了，在我印象中，我曾經率隊贏下了利物浦，但我很驚訝球迷們依然在高唱他們的隊歌，這就是球迷深愛著俱樂部的表現。我對勝利的喜悅並不是僅僅針對自己，而是為球迷感到高興，他們可以唱著歌回家了。”

最後，穆裡尼奧被問到了自己是否會被解聘，穆帥很從容的表示：“不。我現在要去倫敦，我一個朋友曾說，如果明天倫敦下雨了，那也是我的錯。如果英國退歐了，也是我的錯。我必須為一切做好準備。我認為，邪惡與圍攻在足球世界裡太多了。”

“但這是我的生活，這是我所熱愛的生活。從我還是個孩子的時候開始，我就在憧憬這份工作了。曼聯與我的合約至2020年7月，我有一份到2020年的合同，不是我拿槍指著曼聯簽的。而是他們找到我給了我一份合同，因為他們想要給我。”

比費格申高0.2% 穆帥仍是隊史最高勝率

3比2逆轉紐卡索後，穆裡尼奧下課流言終於可以暫時告一段落。其實，僅從戰績來看，穆帥根本夠不上下課的標準，更衣室問題加上輿論的影響，在一定程度上左右了人們對他的評判。

此役之後，穆裡尼奧斬獲了執教生涯的第400場聯賽勝利，穆里尼奧達成這一成就用了597場比賽，總的成績是400勝124平73負，勝率67%。即使只算在曼聯的成績，穆裡尼奧的勝率也高達60.3%，是曼聯隊史勝率最高的主帥。沒錯，就連偉大的費格申，勝率也不過是60.1%。

當然，弗爵爺執教曼聯長達26年，穆裡尼奧只有2年5個月而已。不過，數據至少可以證明，曼聯現階段給穆裡尼奧更多時間是最好的選擇。

穆裡尼奧與費格申的另一個對比更加耐人尋味。費爵爺執教曼聯的前三個賽季，聯賽成績分別是第11、第2、第11，隨後也遭遇了下課危機。如果當時曼聯解雇了費格申，今天的歷史恐怕就要重寫了。