8男持械夜闖北海茶室 欠錢砍人







（北海7日訊）借錢不還還持械砍傷債主，行徑猖狂！

8名男子疑償還貸款問題談不攏，一言不合即露械砍傷債主等3人，其中一人腿部被砍傷，另2人被打傷；涉案者皆是華裔。

這起衝突事件，昨晚約9時52分發生在北海拉惹烏達某東炎茶室內。

事發時，店內還有很多顧客，有人隨即拿起手機拍下案發過程並上載至臉書。

根據臉書廣傳的視頻顯示，3名男子持械，其中兩人揮刀在茶室內攻擊一名白衣男子。混亂中，白衣男子及時逃離現場，但腿部還是遭一名蒙面男子砍中。另一個視頻則顯示，體型肥胖的黃衣男子疑似負責把風，待同伴們走出茶室後，立即奔向一輛黑色轎車逃逸。

一人蒙面行兇

案發過程中，其中一名涉案者相信是不想被人認出來，全程蒙面，其餘則沒有。

威北警區主任諾再尼助理總監今早受詢時證實此案。至於蒙面男子等人是否有備而來，警方沒進一步說明。

諾再尼說，遭砍傷的男子右膝和左手腕下方分別有深達8公分和4公分傷口，右腳和左手腕骨折，至於兩名友人分別被椅子擊傷身體及頭部，以及手部被砍傷，目前3人皆在詩布朗再也醫院治療。

“根據受害者口供，他一個月前曾貸款給涉案8人的其中一人，欠款者昨晚撥電約在該東炎茶室談判還錢事宜，豈料談不妥而引發爭執，他連同2名友人遭欠款者及其同伴用椅子及刀子攻擊。”

警方將援引刑事法典326條文（持械嚴重致傷他人）及148條文（持械騷亂）調查此案。目前，警方仍在尋找其中6名涉案者下落，民眾若有相關資料可聯絡警方。