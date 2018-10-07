【金鐘獎】演技被喻台灣木村拓哉 盧廣仲創紀錄 新人獎視帝雙殺





（台北7日日訊）《第53屆金鐘獎》上周六晚頒獎，視帝及視后分別頒給《花甲男孩轉大人》的盧廣仲和《台北歌手》的黃姵嘉，踏入歌壇10年的盧廣仲另奪新進演員獎，創下同時拿新人獎和視帝的金鐘紀錄。

33歲的盧廣仲得過金曲獎最佳新人與作曲人獎，第1次跨行演戲就入圍2項金鐘獎，還雙料中獎，已不是幸運能夠形容。他感言扣人心弦：“我長成這樣都可以得男主角了，你也一定可以完成你的夢想！”

評審主任委員吳洛纓透露盧廣仲的演技備受討論，男主角及導演這2個獎項是競爭最激烈的，評審在互相說服，每個人有自己支持的人選，最後達成共識，因為今年戲劇種類比較不同，拍攝手法南轅北轍難以比較，但也因此百家爭鳴。她形容盧廣仲在劇中告別式念追思文那場戲：“上次看到這麼大段致詞且動人的表演，是在木村拓哉演《CHANGE》的時候”，盧廣仲在慶功宴上聽聞後表示，“謝謝評審，也謝謝瞿友寧導演激發我在這方面的潛能，那是我之前不知道的。”

新科視后黃姵嘉入行10年，首次得獎。吳洛纓說：“黃的角色難度高，除了有講客語的困難外，她處理得層次清楚、表現完整，所以勝出”，並說從評審結果也可以看出台劇走向是一個新勢力崛起的開始。

何潤東首執導拍《翻牆的記憶》便勇奪最佳導演，在台上含淚說，他以歌手出道從沒得過金曲，沒想到以金鐘拿到導演獎。吳洛纓透露，何潤東在導演獎出線，是因為有評審覺得他的故事繁雜，又用了很多新人，還能處理得這麼好，代表他功課做足，而和他一起獲獎的姜瑞智導演，是《角頭2》的副導，也是瞿友寧的學生，對何潤東的執導有很大幫助，他把何潤東天馬行空的想法落實，2人配合度很好。評審覺得他的戲是台劇少有的，有電影的節奏。