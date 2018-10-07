吳子聯：聯營公司股權被強制收購 國稻壟斷米糧供應

（雲頂7日訊）馬來西亞米糧批發商公會主席吳子聯指出，隨著該會組成聯營公司的全數股權已被國家稻米公司（Bernas）強制收購，雙方的企業合作關係也正式終結，而國內米糧也恢復到18年前被壟斷的局面。

他於昨晚在米糧批發商公會41週年慶晚宴上致詞時坦承，米糧供應主導權完全掌握在國稻公司，令全體同業感到擔憂。

他說，為了力抗米糧被壟斷，米糧批發商公會於18年前經過多方努力，以及與國稻爭取，從而促成成立各佔50%股權的聯營公司。

“18年來，經過許多風雨，雖然國稻和米糧同業通過聯營公司繼續合作營運米糧市場，但股權不斷被削減，從50%、20%到全盤被強制收購。”

吳子聯說，米糧批發商公擁有的股權被強制制收購是發生在509大選前，

米糧同業在在大選後產生新政府也萌生新希望，期待新政正視米糧市場被壟斷的局面，並以新的政策取代。

他說，公會將把過去40年來的米糧經營過程面對的問題，全盤寫在將提呈給農業及農基工業部的備忘錄，期待新政府能制定新稻米政策，讓米糧經營者得到公平對待，公平競爭，國人也能買到合理米價。

另一方面，農業及農基工業部副部長沈志勤在致詞時說，新政府致力落實開放政策，廢除壟斷局面，包括稻米及米糧政策，因為壟斷措施只會衍生貪污，不會讓市場與消費帶來好處。

“政府的堅決立場並非只針對國家稻米，而是全方位制定具備競選能力，對整個市場運作、同業、廠家和消費人有益的政策。

他說，米糧批發商公會過去多年努力經營米糧，為市場穩定做出貢獻，農業部將會關注公會這次面對的問題。

他也說，世界人口激增令國內的米糧供應必須從長計議，加上我國每年仍需要進口30%米糧，一旦稻米產量為氣候或天災所影響，必將打擊進口白米數量，所以必須加以正視。

出席的包括米糧批發商公會會務顧問拿督依布拉欣諾、稅務顧問拿督黃騰亮、法律顧問林志勤、馬中總商會副總會長郭隆生、馬來西亞雜貨商聯合會總會長方志民和署理主席楊三九。