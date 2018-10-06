九皇誕安置黃旗須妥當 亂掛有條例拆







（亞羅士打6日訊）亞羅士打市政廳（MBAS）執法組昨午援引2010年MBAS廣告執照條例，拆除在太子路三叉路口及轉彎處一帶的11支九皇誕黃旗掀起風波。吉打州地方政府委員會主席陳國耀今日解釋，當局是配合吉州蘇丹殿下登基大典，確保市容整潔及避免旗幟被暴風雨吹倒，才會將安置在不當之處的黃旗拆除。

陳國耀今午連同亞羅士打斗母宮副主席陳景興召開記者會，解釋這起事件起因。

他說，拆除九皇誕黃旗純粹是一場誤解，不過市政廳確實有相關條例規定，只是過去當局沒特意要求，而市民也不了解有關條例。

他說，他昨日已親自向市政廳了解情況，當局要求地方上廟宇理事應事先知會他們，因為當局擁有置放廣告牌或旗幟的指南。

他說，在2010年MBAS廣告執照條例中，廣告定義涵蓋了旗幟，而任何廣告都不能安置在未經許可的樹上、交通指示牌及某些地方。對此，他也建議當局重新定義宗教旗幟。

無論如何，他要求區內所有慶讚九皇誕的廟宇，在安置旗幟之前都應知會市政廳，同時所安置的旗幟不要遮住駕駛者的視線。他也提醒所有廟宇理事，在九皇誕慶典後，大家都必須在本月20日，即蘇丹登基遊行之前，將所有的九皇誕黃旗拆下，以保持市容的整潔。

陳景興：22年不曾拆黃旗 員工置轉彎處不當

陳景興說，該宮在甘榜霹靂已有22年，不曾面對黃旗被拆問題。他坦言，此次工作人員因不了解，才會將旗幟置放在轉彎處，所以才會被市政廳採取行動。

他說，當局已將所有旗幟歸還給他們，該宮接下來會配合，並把黃旗安置在安全地方。

市廳將重新安頓路邊攤

陳國耀說，市政廳將重新規劃及安頓路邊攤的小販，或將他們搬遷至原有的小販中心營業。

他說，市政廳將重新過濾原有小販中心的攤位，因為當局發現一些攤位被廢置、有些則租出後沒使用，以及有些小販沒繳交租金等。

他說，早前，二條路小販是因沒按照規定的營業時間做生意，才會被當局採取行動。當局也同樣採取行動對付丹洛一帶，不具執照的小販。

他說，當局已成立了小販小組委員會，來探討如何發展與安頓州內的小販事業。

黃旗非商業廣告 劉華才遺憾成課題

（吉隆坡6日訊）對吉打亞羅士打市政廳指市內九皇誕黃旗不能亂掛，因為旗幟也屬廣告一事，民政黨副主席拿督劉華才感到遺憾，認為這是一項不應成為課題的課題。

他於今日發文告說，據他瞭解，在亞羅士打市內張掛九皇誕黃旗並不是今年才有，以往每一年的九皇誕，信徒都會張掛黃旗來慶祝九皇誕，而這也是亞羅士打華人文化的一部分，並非在打廣告。

“我實在不明白，為何過去60年都不是問題的問題，到了今天就成了一項問題？九皇誕年年都有慶祝儀式，在九皇誕掛黃旗也不是今年才有的事，過去幾十年來，當地的信眾都有這麼做，這已經成為當地華裔的一項文化，不應被視為是打廣告。”

他指出，九皇誕黃旗事件並不是唯一個案，早前在柔佛麻坡，也發生市議會以字體“太大”不合規格為由，要求麻坡商家將具有歷史價值的柱子中文商號拭除的事件。

“亞羅士打九皇誕掛黃旗和麻坡的柱子中文商號一樣，都是具有歷史價值的華人文化，州政府應該保護這些文化，而不是想方設法的去破壞及打壓這些文化。”

劉華才也籲請吉打州希望聯盟華裔人民代議士能夠挺身而出解決這項問題，保護該州華裔先輩所留下來的珍貴歷史痕跡。