3州捕8恐怖分子 揭玻拒異教徒主義組織









（吉隆坡6日訊）薩拉菲聖戰主義恐怖組織靜悄悄在我國成立伊斯蘭研究中心，以學習之名散播薩拉菲聖戰主義及拒絕民主的思想。警方先後在吉隆坡、玻璃市及柔佛逮捕8名源自這個組織的恐怖份子後，揭發這個組織的伊斯蘭研究中心設在玻州。

全國總警長丹斯里弗茲今日發文告指出，所有嫌犯都是來自玻璃市該間伊斯蘭研究中心的學生、前學生或前導師。

“警方根据情報展開逮捕行動，情報顯示也門一個宣揚“薩拉菲圣戰”（Salafi Jihadi）思想的恐怖組織，意圖在東南亞設立伊斯蘭研究中心，以傳播該思想。”

“根据警方的調查結果和外國情報機構分享的情報，該伊斯蘭研究中心有導師和外國學生与也門一家宗教學校有聯系，該學校由信奉薩拉菲圣戰思想的极端分子賽慕比創立。”

鼓吹正當化殺害非穆

他指出，該宗教學校鼓吹薩拉菲圣戰思想，正當化殺害非穆斯林，以及被他們視為异教徒的穆斯林，并標簽民主体制為不遵守真主教誨。

弗茲說，警方盤問所有嫌犯后發現，他們拒絕民主体制，擁有极端思想，如禁止男女穿褲、 禁止在公共和私立大專進行世俗研究，男女不可在一起工作等。

“他們也標簽奉行上述事宜的穆斯林為不遵守伊斯蘭教義。警方也起獲大量書籍，大多數是薩拉菲圣戰思想領袖的著作。”

他說，在玻璃市的行動逮捕6名年齡介于24至38歲的外籍公民，他們是該研究中心學生，其中5人來自歐洲，另一人來自美洲。

他說，其中一名嫌犯是鄰國一名与也門宗教學校有關系的极端分子的妹婿，目前正在接受軍火訓練。

“警方情報也顯示，他們与達伊沙或其他极端組織有聯系。”

弗茲說，在吉隆坡展開的行動逮捕一名33歲的中東國家公民，他是該研究中心的前導師。

他說，這名前導師積极舉報未經州宗教管理單位批准的宗教課程，在巴生谷一帶傳播薩拉菲圣戰思想。

他指出，警方在柔佛麻坡逮捕一名32歲本地商人，他于2014年畢業于該研究中心，聚焦民主体制，支持在國內推行哈里發体制。

“嫌犯因涉嫌触犯刑事法典相關罪行被捕，將接受2012年國安罪行法的調查。”

弗茲說，警方展開逮捕行動旨在杜絕薩拉菲圣戰思想傳播，該思想是達伊沙、伊斯蘭祈禱團、基地組織、博科圣地和阿布沙耶夫等恐怖組織的行動理念。

“這并非第一次外國薩拉菲圣戰思想組織利用大馬作為傳教和招募新人的基地。伊斯蘭祈禱團領袖阿都拉宋卡和阿布巴卡巴希曾于1985年進入大馬，并在森美蘭和柔佛設立回教研究中心，以傳播薩拉菲圣戰思想和為祈禱團招募人員。”