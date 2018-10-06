美研昆蟲播毒護農田 被質疑開發生化武器

（華盛頓6日訊）美國國防部早前公佈一項名為“昆蟲聯軍”的研究，計劃利用基因改造技術，在昆蟲內植入經改造的病毒，再散播至農作物上，以控制其生長速度，有助適應乾旱等氣候變化，提升農作物產量，保障糧食安全。不過，有歐洲學者憂慮“昆蟲聯軍”最終會成為美國散播生化毒劑的武器。

“昆蟲聯軍”計劃由美國國防部旗下高等研究計劃署（DARPA）負責，研究人員會透過基因編輯技術CRISPR，在昆蟲內植入經改造的病毒，再傳播到農作物，以控制農作物基因變化，影響植物生長速度，在旱災期間可透過減慢農作物生長速度，減少對水分的需求，避免農作物枯萎。

德國和法國等5名歐洲科學家近日在《科學》期刊撰文，質疑“昆蟲聯軍”可能違反《禁止生物武器公約》。

德國弗賴堡大學國際法教授弗埃內基稱，昆蟲具備隱匿性，且成本低，計劃使用昆蟲作為主要媒介，足以響起警號，她認為DARPA需公開使用昆蟲的理據，以釋除公眾疑慮。

美回應只作和平用途

“昆蟲聯軍”項目主任貝蒂內受訪時說，該計劃只作和平用途，強調已通過政府組織審查，確保對農作物無害，有關研究的規定亦受多重保障，確保項目不會被誤用。

他又指，當局已制訂措施，防止破壞生態環境，計劃只會作為暫時性的應變措施，強調病毒不會影響植物的生殖細胞，避免基因改造遺傳下去。

美在俄鄰國試驗武器

與此同時，俄羅斯國防部稱，美國軍方在鄰國格魯吉亞首都第比利斯附近的盧加中心運營一所研究中心，疑似打著公共衛生研究的幌子試驗生化武器，例如炭疽菌和其他會引發瘟疫的細菌，涉嫌違反國際公約。

美國白宮回應，指認俄方言論不實，意在轉移外界對俄方惡意網攻行為的注意力。美國國防部亦指，盧加中心不是美國的設施，美國沒有在該處研發生化武器。