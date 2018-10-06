【英超聯賽】英超榜首大戰 紅軍曼市殘陣死磕





（倫敦6日訊）英超聯賽週日晚上11時30分上演榜首大戰，老二“紅軍”利物浦主場迎戰榜首兼衛冕冠軍曼市。由於近期賽程密集，兩隊都出現比較嚴重的傷病問題，堪稱殘陣死磕。

曼市方面傳來好消息，左後衛門迪和德布勞內都在本周恢復訓練，他們有望在與利物浦的比賽中復出。

曼市雙星火線復出

不過，布拉沃和德爾夫將依然傷缺，京多安則上陣成疑。曼市受影響最大的位置是左後衛，自開賽以來，瓜迪奧拉幾乎在這個位置上一直人手不足。在週中同霍芬海姆的歐冠比賽，瓜帥甚至啟用中後衛拉波爾特打左後衛。利物浦方面，拉拉納已經接近回歸，但張伯倫仍然缺席，周中歐冠背部受傷被換下的凱塔預計可以趕上這場天王山戰役。利物浦的問題在於對主力球員的過度使用，從英超聯賽到歐冠，紅軍幾乎很少輪換過首發球員，這早已讓他們疲態盡顯。在英超賽場，利物浦出場時間在100分鐘以上的僅有12人，只有隊長亨德森和凱塔能夠輪換。

這是本輪英超最受人關注的比賽。曼市是上賽季英超冠軍，上輪他們贏球後超越利物浦升至榜首。紅軍開局一度拿到英超6連勝，上輪戰平切爾西後讓出榜首位置。目前曼市和利物浦同積19分，兩支球隊都志在英超冠軍，這場比賽將是價值6分的關鍵戰役。

薩拉赫 PK阿奎羅

本場也是利物浦頭號前鋒薩拉赫和曼市首席前鋒阿奎羅的兩大王牌對決。薩拉赫是上賽季英超金靴獎得主，但本賽季他開局踢的很鬱悶，聯賽7次出戰打進3球，周中歐冠也多次錯失機會。不過，薩拉赫上賽季4次出戰曼市打進3球並送出2次助攻。作為曼市隊史射腳王，阿奎羅本賽季狀態不錯，前7輪聯賽打進5球。

在英超聯賽5次替補就有2個進球的斯圖里奇狀態十分出色，他在英聯賽杯甚至能夠打進高難度的倒鉤，其身體狀況之好可見一斑。曼市新援馬赫雷斯在2年前還貴為英超最佳球員，其出色的個人能力不容置疑。

上賽季歐冠8強賽，曼市兩回合以1比5慘遭利物浦淘汰，利物浦主帥克洛普可以說是曼市主帥瓜迪奧拉的“苦主”。瓜帥曾7次輸給“渣叔”執教的球隊，比其他任何主帥都多。如果此役客場再輸球，瓜帥將連續3次在聯賽客場輸給同一對手，這也將創造瓜帥生涯的尷尬紀錄。

往績方面，利物浦在最近17次主場對陣曼市的比賽取得12勝5平保持不敗。紅軍最近一次在主場輸給曼市還要追溯到2003年5月。

瓜帥：德布勞內有望復出

曼市主帥瓜迪奧拉在賽前新聞發佈會上證實德布勞內已經恢復訓練，有望在週日出戰。瓜帥說：“德布勞內也在今天訓練了，參加我們訓練的一部分，我們會在明天再看看。門迪也在週五訓練，可以在週日上場。”

上賽季，利物浦在英超和歐冠3次擊敗曼市，對此瓜帥說：“每場比賽都是不同的。在第一場歐冠，我們本來踢得不錯，除了上半場最後時刻。

在主場，我們也踢得非常好，儘管在最後我們也輸了。在克洛普執教利物浦後，他們在進攻上有許多手段和武器，包括定位球，他們也會利用對手的失誤。

利物浦在進攻上非常強，鋒線三叉戟也配合默契，他們是一支頂級球隊，殺進上賽季歐冠決賽，他們配得上所有的稱讚。我們上賽季也得到許多稱讚，我們應該為能夠與他們比較而感到驕傲。”