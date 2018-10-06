政府令宗教局免干涉私事 不再破門捉偷情

（吉隆坡6日訊）負責宗教事務的首相署部長拿督慕加希指出，宗教局半夜敲和破門，調查或取締偷情及其他不當行為的事件將不會重演。

他強調，穆斯林私下閉門所做的事，不關政府的事。

他接受英文星報訪問時說：“我不會干涉你在私下做出的某些事。

“例如，對穆斯林來說，飲酒是錯誤的，但如果你私下飲酒，那作為政府部分，我不會干涉。”

他表示，他比較在意的是，在公眾場合做出涉及敏感、合法性或犯罪方面的行為。

“只有在這樣的情況下，政府才會介入，不是因為我們想成為道德警察，而是因為我們想要保護公共空間。”

他譴責破門逮捕偷情者的做法，並希望改革後，這類事件將成為過去。

“在某些情況下，針對偷情的執法行動已被濫用，重要的是，執法人員不要干涉個人的領域。”

他說，雖然這種取締行屬於州屬的管轄範圍，但他正在與各州宗教機構磋商，以說服他們採取聯邦政府的立場。

慕加希期望能擺脫“老大哥”形象。

“現實情況是，在馬來西亞，儘管這是伊斯蘭事務，但你不得不面對與非穆斯林有關的問題，例如孩子改教的問題。”

他承認，他在改變伊斯蘭的形象方面遭遇艱鉅的任務。

他說，他上任那一刻起，他不斷要“滅火”，包括處理LGBT（同性戀，雙性戀和跨性別者）、未成年人婚姻、伊斯蘭法庭公開鞭刑，以及宗教學校性侵等棘手問題。

他指出，他正在努力去改變所謂的“宗教保守”公務員的心態和思維，這些人堅持以自己的理解來維護伊斯蘭的神聖。

他表示，自己秉持的伊斯蘭是“對所有人都有同情心”。

“政府對伊斯蘭的詮釋將轉化為我們的政策、所有伊斯蘭司法活動，以及我們與其他信仰的關係。”

他說，富有同情心的伊斯蘭不損害他人的利益，或國民團結與和諧的重要性。