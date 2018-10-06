神 一般存在 張學友世界巡迴演唱會

“歌神”張學友今年1月在馬首次舉辦3場《A CLASSIC TOUR》世界巡迴演唱會吉隆坡站，叫好又叫座，周五再來馬唱3場安哥場。一氣呵成的表演，張學友用他的歌聲、超強的體力和個人魅力，讓全場歌迷不停跟著唱及搖擺身體4個小時。57歲的張學友自問不知道10年後的他會怎樣？接著輕鬆地笑說：“可能大家會看到更厲害的張學友！”全場歌迷歡呼起來。

該演唱會由Star Planet和Impact Entertainment主辦，大馬Allianz與Goldsands Hotel Langkawi呈獻，周五場是張學友第192場的巡演。自中國武漢演唱會開始，張學友的巡演更換全新服裝，所以吉隆坡站亦是以該新服裝亮相。除了原汁原味呈獻34年的音樂之旅，張學友也稍微改歌單，把《寂寞的男子》換成《想和你去吹吹風》。他與吹喇叭的樂手互動時，清唱了一小段《咖啡》，歌迷十分興奮。他笑說穿著的褲子已從闊褲改成緊身，所以他今次沒辦法表演一字馬，擔心褲子爆開露肉。

張學友接連唱了近1個小時，才停下來與歌迷互動10分鐘。他表示很重視大馬歌迷，因為他20多歲便來大馬宣傳，感謝歌迷多年對他的支持。大馬歌迷會今次特別印製了“心系友”應援卡，邀請全場歌迷配合在《她來聽我的演唱會》、《你的名字我的姓氏》及《愛是永恆》時，分別舉起該應援卡、喊“張學友，我愛你”及打開手機燈。感受到歌迷熱情的張學友說，“每次來大馬表演，我都很放心，因為我知道你們真的很支持我。他表示明年1月就會結束今次的巡演，他希望還有機會再來馬，為歌迷們帶來更好的演出。