法庭准委仲介處理 11月招標 平靜號12月脫售

（吉隆坡5日訊）軍事法庭今日允准政府委託國外仲介，負責處理豪華遊艇“平靜號”的事宜，政府希望可以在11月中旬或12月初，通過公開招標將平靜號出售套現。

一馬發展公司（1MDB）的代表律師茜巴指出，從即日起，有關仲介將著手準備所有必要文件，包括刊登廣告、準備平靜號的相關資料，以便潛在買家深入了解平靜號的狀況與特徵。

她說，接下來數週將會積極展開出售工作，預料平靜號將於11月中旬正式公開招標，並希望在11月杪或12月初成功售出。

估價報告屬機密

她補充，雖然豪華遊艇的市場較小，潛在買家也不多，政府依然希望能找到好的買家，獲得令人滿意的售價。

不過，她強調，平靜號的售價將會保密。

“來自英國的專業估價公司將於下週為平靜號進行估價和準備報告，所有報告內容都屬於機密。”

她說，儘管政府同意委任一個主要仲介處理出售“平靜號”事宜，但其他仲介可通過主要仲介索取相關資料。

茜巴指出，他們將從買家中篩選出條件最好者，提呈軍事法庭尋求批准。

她稱，一馬公司弊案的關鍵人物劉特佐或其代理至今都未針對出售平靜號一事，通過任何形式來聯繫他們。

軍事法庭於8月24日同意發出准令給政府和一馬公司，以出售這艘價值10億令吉的超級豪華遊艇。