希盟憂捐款別有居心 拒1億救國金

（吉隆坡5日訊）首相敦馬哈迪揭露，有私人企業想要捐款一億令吉給希望基金，但卻帶有目的而被政府拒絕。

他說：“顯然的，要捐款的人別有用心。這筆捐款（1億令吉）是捐給希望基金，但如果是要捐給政黨又會怎樣？我們將重回舊路。

“我們不希望他們給錢，並期待得到回報，這相等於貪污。”

馬哈迪今日在吉隆坡阿布卡裡（Al-Bukhary）基金會辦公室主持希盟黨主席理事會會議後召開記者會說，政府將探討一個方案管制政治獻金，確保政黨在不可收取政治獻金，免出現貪污的情況之餘，也擁有足夠的資金運作。

他說，所有的政黨必須有充足的資金以維持開銷；但是政黨在籌募政治獻金的同時，卻也為貪腐打開了大門。

無論如何，他說，暫時未有任何相關的決定。

馬哈迪透露，希盟過去曾為了籌募資金而舉辦籌款晚宴，但隨著希盟已經執政，這個模式已經不能再繼續使用，政府必須找出新的模式，確保政黨擁有足夠資金繼續運作。

“政黨需要足夠的資金運作，但我們在今天的會議上無法決定如何為政黨提供資金。我們討論了整個上午，但找不到解決辦法。我們還需要研究，政黨如何在沒有任何幫助的情況下發揮作用。”

商家有目的捐款被拒

馬哈迪也透露，會上探討的其中一個方案就是效仿德國，由政府提供撥款給政黨，可是這個做法也引發對納稅人不公平的爭議。

不過，他也說，這只是其中一個建議，最終的模式還有待決定。

“如果認為這是不公平的，人民必須為此付出代價（政治資金），那麼我們將考慮替代方案，例如要求捐款，但這會打開貪污的大門。”

馬哈迪也說，政府也未針對落實這項方案制定一個期限。

政府將援助殉職消拯員家屬

此外，馬哈迪也代表政府向日前為救人而溺斃的6名消拯員家屬表示哀悼。

他也承諾，政府將為受害者的家屬提供援助，並要求家屬耐心等待。

“我們對這起事件表示悲傷。我們所有人都向家屬表示哀悼。”

出席該次會議的希盟領導人還包括公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎、署理主席拿督斯里阿茲敏、行動黨主席陳國偉、組織秘書陸兆福、誠信黨主席莫哈末沙布及土團黨總裁丹斯里慕尤丁等人。

粉碎不和流言 敦馬後天為安華站台

之前表明不會替希盟候選人安華在波德申補選中站台的首相敦馬哈迪，將在本月8日出席一場大型的造勢活動，以行動粉碎兩人不和的流言。

這場將在波德申舉行的一場大型的造勢活動，成員黨黨魁將會出席，包括希盟主席敦馬哈迪，為候選人拿督斯里安華站台。

馬哈迪今日打趣的說，若他不出席，就會有人繪聲繪影指他與希盟實權領袖拿督斯里安華不和。

馬哈迪承認之前曾說，他不會以首相身份在補選助選；據了解，他最後一次參加補選是在2009年的武吉干當補選，為國陣站台。

他今日主持希盟黨主席理事會會議後，在記者會上說：“有些人評論我跟安華的關係，所以我將會去那裡；他們說我跟安華爭吵，然後說我因為這樣不支持安華。”

國庫非政府 可自由開業

首相馬哈迪反駁政府動用公帑開發第三個國產車計劃的說法。他說，主權財富基金─國庫控股並不是政府，後者可以自由開展業務。

他說，國庫控股不是政府，它是一家可以自由開展業務的公司。

“如果國庫控股旗下的一家子公司有興趣，他們可以投資。”

馬哈迪也是希望聯盟主席，他針對馬華署理總會長拿督斯里魏家祥批抨政府，儘管它口口聲聲保證第三國產車計劃不動用公款，但是企業發展部長禮端尤索夫宣布的計劃合作夥伴Silterra和CTRM都足以推翻政府的保證一事，如是回應。

據魏家祥說，Silterra隸屬國庫控股，過去一直是國庫控股的第二大虧損來源，直至2011年，Silterra在10年期間累計虧損達73億令吉，並且大多數由國庫控股埋單，而CTRM應該是丹斯裏賽莫達的多元重工（DRB-Hicom Group）旗下的的馬來西亞綜合工藝研究有限公司縮寫（Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd）。

吁選民踴躍回鄉投票

詢及希盟在波德申國席補席的勢頭如何時，他說，勢頭正在逐漸建立起來，因為人民已經有“選舉疲勞”。

“人民對補選已經感到很累了，這是一場小的補選，上一場補選，投票率很低。”

無論如何，他呼吁在外地的波德申選民踴躍回鄉投票，因為這補選並沒有郵寄選票的程序。

政府沒資助安華拜票

馬哈迪駁斥希望聯盟濫用政府資源為候選人安華拜票的說法。敦馬說，安華被指出席波德申軍營的國防部活動，實際上非政府和國防部主辦的活動。

“該場活動不是國防部主辦的，而出席者都是退休軍人，國防部長確實有出席，但是他是以黨員的身份。”

另一方面，受詢及伊斯蘭黨主席哈迪阿旺表示，馬哈迪應該繼續治理國家，直至5年任期屆滿為止，馬哈迪說，這是哈迪阿旺的個人看法和意見，這是一個自由的國家，每個人有權發表看法和意見。

萊納斯委會公正性被質疑 敦馬：非由傅芝雅黃德決定

針對政府日前宣布成立的評估萊納斯稀土廠委員會，成員包括一直大力反對稀土廠的首相署副部長兼關丹區國會議員傅芝雅及文冬國會黃德在內，其公正性令人質疑的問題，馬哈迪說，該委員會還有其他的成員，他們可以發表或提供意見。

他指出，有關委員會並不是由傅芝雅和黃德兩個人做決定或“說了算”的。

針對國際原油價格已飆升到逾70美元一桶，這是否對政府制定財政預算案有影響的問題，他說，政府必須研究這漲勢是否會持續不去，或只是維持一時。

詢及日本駐馬來西亞大使宮川真喜雄建議創造東亞航空航天工業，我國是否會參與的問題，他說，我國沒有制造飛機的知識和技術，但CTRM已有能力制造航空零件。

“我國歡迎來我國投資，政府將鼓勵更多的航空航天投資。”