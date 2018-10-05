森大臣：我邀他去交流 安華沒在軍營拉票







（波德申5日訊）森州大臣阿敏努丁強調，波德申補選希盟候選人拿督斯里安華跟隨他進入波德申陸軍訓練營（PUSASDA）參與活動期間，沒有在軍營中說“請投我一票”，並沒有拉票，因此不構成任何觸犯條規之說。

波德申陸軍訓練營今早9時與森州大臣進行交流，隨同者包括安華。被安排在嘉賓席的安華，在會上被大臣“邀請”上台致詞。

由於候選人不能向軍人拜票，因此隨後的記者會上，有記者詢問安華是以什麼身分出席此活動，大臣回應，他今早與安華用餐後，便邀請安華一同出席交流。

他認為，無論是他或安華的致詞，都沒有拉票成分，安華也沒有說出“請投我一票”，所以不構成任何觸犯條規之說。

波德申陸軍訓練營拿督禮端準將則表示，身為主辦單位，他歡迎大臣出席，雖然在競選期間，候選人不准進入軍營，但由於安華是大臣帶來的，而大臣是活動的主要嘉賓，因此大會也接受，以示尊重。

無論如何，波德申有5633名軍人及軍人家庭，禮端呼籲軍人履行選民責任參與投票。

此外，大臣在活動上宣布，州政府分別撥出5萬及2萬令吉，充作軍人福利基金及軍營基金。他過後向媒體強調，這不是因為競選期才作出的撥款，而是州政府的常年撥款，即便是明年也同樣會有這筆撥款。

他說，森州擁有超過萬名軍人，在多地設有軍營，而在波德申還有軍人博物館，甚至是著名的旅遊景點，證明軍人的地位受到認同，令人感到驕傲。

安華則表示，為了確保這是一項乾淨的補選，他不會作出任何承諾。