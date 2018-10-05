澄清紐約公務之行非旅遊 慕克力稱孩子費用自付

（亞羅士打5日訊）吉打州務大臣拿督斯里慕克力茲針對他被指紐約公務之行為“家庭旅遊”做出澄清；他坦言，他是攜帶一名孩子同行，不過全程費用都是由他自付。

他說，他是獲得首相辦公室批准，才與首相同行到紐約，而他本人、夫人和2名隨行官員的費用，獲得首相署批准由政府承擔。

慕克力昨午主持吉州行政議會后，在記者會上認為，家人隨行公幹不是一個課題。

他說，此次紐約公務之行，他也臨時受到聯合國開發計劃署（UNDP）的邀請，出席另一項活動，而缺席了一個晚宴。

他透露，聯合國開發計劃署將針對吉州決定保護水源，而終止烏魯慕達森林伐木活動一事，將準備與州政府分享其他國家，如巴西，如何以其他方案來替代伐木的收入。

他說，當局官員將會到吉州考察，不過，還未訂下日期，州政府則希望他們能夠儘快到來。

他說，終止烏魯慕達伐木活動將令州政府或每年失去數千萬令吉的收入，但州政府會尋求其他收入來源，如以生態旅遊來替代。

此外，針對伊黨批評希盟政府終止州內500項惠民計劃，慕克里茲澄清並沒有500項那麼多。

他說，大選后，聯邦政府宣佈先暫時擱置工程進度未及15%的前朝聯邦政府計劃。

無論如何，他說，州政府也有向聯邦政府爭取繼續延續一些工程，如清真寺損壞急需維修等工程，而華玲醫院擴建計劃則有在上訴清單內。