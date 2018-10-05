疑患憂鬱症 華小臨教上吊自盡

（大山腳、華玲5日訊）考上森林系學士卻被批評畢業後一定去森林工作，如今改讀藥劑系的華小女臨教疑患上憂鬱症，昨早在姐姐位於大山腳的住家，以空手道的白色腰帶上吊自盡。

威中警區主任聶羅斯助理總監今日受詢時說，27歲的死者來自吉打華玲，家有7兄弟姐妹，並排行第六，在大山腳一間華小擔任臨教。

“3個星期前，死者才搬來與擔任中學老師的姐姐同住。”

他說，死者之前就讀藥劑系第二年，但因面對功課壓力而暫時休學，並在檳島一家私人醫院看心理科。

“上一次求診日期為9月29日，昨日（4日）則是複診日。”

“死者是使用空手道的白色腰帶，于昨早9時30分左右在後門綁上腰帶後上吊。其姐夫發現後立即解開腰帶放她下來，並施予急救，當時她已沒有反應，並立刻被送到大山腳醫院。”

聶羅斯說，醫生較後確認死者已斃命，死者家人也到警局報案，法醫剖驗死者遺體後確認沒有刑事因素，遺體已由家屬領回治喪。

曾参加温馨苑课程

溫馨苑院長華運棟博士說，他非常難過，因為不久前死者在其姐姐介紹下，參加了該苑的《自我成長》課程。

“她是在我領導的組上課，在3天的課程中，她都有傾訴自己的煩惱，也有哭泣，但第3天時，她整個人的性情已開朗起來。”

“課程之後，她還有致電給該苑，想要與他約見。”

“她在3日打電話給我，要求本月13日見面。那天我剛好要到吉隆坡，我便提議見面日改在本月6日，但她沒立刻給我答覆，只說會再通知我。”

華運棟說，這名臨教在接受輔導上課時的表現都非常良好，也肯透露自己面對的心理問題，並勇於尋求協助，惟奈何還是無法過關。

他說，他助理因沒有再接到她的回電，今早致電無人接通後，才得知她已經自殺，他們都感到非常痛心。

受周遭負面思維影響

據了解，死者在修讀藥劑系前，其實已考獲沙巴州一所大學的森林系學士學位，向來成績優越。

但是，華運棟說，這名臨教卻經常遭遇週遭朋友的負面思維影響，並表示“讀森林系沒有用的”，也有人告訴她，“讀森林系一定要去森林工作”。

他說，在活動中，他也努力開導她，叫她不要理會這些沒有智慧的言語，並告訴對方，政府不會平白無故開辦任何科系，每一個大學畢業生，都是政府花錢去栽培。

溫馨苑設有心靈輔導課程，可是華運棟很遺憾這回挽救不了這名年輕臨教的生命。