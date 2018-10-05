美最新軍力報告評估 中高度威脅霸凌他國

（華盛頓5日訊）就在中美關係劍拔弩張之際，美國智庫發佈最新年度軍力報告指出，中國和俄羅斯的行為會繼續威脅美國利益。其中有關中國的軍力評估，認為其能力強大且具有侵略性，而且近年持續增強對台灣的武統能力，並霸凌周遭國家。報告認為，中國對美國的威脅已從“嚴重”上升到“高度”，惟美軍仍繼續保持全球作戰環境的有利狀態。

位於華府的“傳統基金會”（Heritage Foundation）昨日透過官網發佈《2019年美國軍力指數》。報告說，美國繼續面對六大威脅，即俄羅斯、中國、伊朗、朝鮮以及在中東和阿富汗的恐怖主義集團。

其中，俄羅斯和中國仍然是美國的最大“隱憂”。

中續加強對台武統能力

報告中指出，中國視台灣和西藏等地為核心利益，過去20多年持續雙位數的軍事預算中，極大部分聚焦在台灣，增強軍力以對抗可能出面捍衛台灣的美軍。自2016年起，中國增強對台灣的武嚇行動，多次在台灣附近海空舉行實彈軍演。

報告有關中國對台威脅的結論指出，中國對台灣威脅長期存在。

兩岸緊張關係一度緩解，但北京對台灣新政府再次有激烈反應，使得威脅重新浮上檯面。

儘管對台發動軍事行動可能帶來高昂的經濟、政治與軍事代價，中國動武能力正繼續加強，“北京想在共產黨中央統治下統一台灣的意圖不減”。

報告說，中國亦對南海爭議水域的島嶼繼續實施軍事化，並繼續利用自己的軍力威嚇日本和菲律賓等國，霸凌其他國家。同時，中國在亞洲對美國構成全方位的安全威脅。

儘管如此，報告認為，目前美軍在全球的作戰環境仍保持有利狀態，有能力捍衛美國利益。

雖然亞洲情況較複雜，但是從盟友關係、政治穩定、美軍部署以及基礎設施等多方面情況來看，亞洲的作戰環境也是有利於美國的。

亞洲作戰環境有利美國

報告同時強調美軍面臨三大問題，即軍隊規模太小、裝備老化以及備戰不足等。

有鑑於中國正擴大彈道導彈潛艦隊，提升核武威嚇力，同時積極開發超高音速武器，美國國防部官員警告，中美技術相當，甚至可能超越美國。

美組貿易聯盟抗衡中國 庫德洛：隨時準備對話

（華盛頓5日訊）美國白宮經濟顧問庫德洛（圖）表示，美國正與其他主要經濟體組成“貿易聯盟”，以對抗中國的不公平貿易行為。

同時，他指美中雙方一直保持溝通渠道，若中方想認真談判，美方隨時準備好對話。

美延長監督中興兩年

庫德洛昨日出席華盛頓經濟俱樂部活動時指，美國、墨西哥、加拿大近期達成新版貿易協定，美方也繼續與日本及歐盟對話。他認為，美國與上述國家或地區正逐漸形成一個貿易聯盟，以避免受到中國不公平貿易行為影響。

另外，美國德克薩斯州北區地方法院3日裁定，中興通訊公司違反了去年3月實施的緩期處罰規定，因此將對於中興的監督期限，由原本的2020年延長至2022年。