【英超聯賽】連續3個主場不勝 紅魔盼捕鵲報喜







（曼徹斯特5日訊）英超聯賽本週末進入第八輪較量，曼聯將在主場迎戰開季至今尚未贏過的“喜鵲”紐卡索，曼聯主帥穆里尼奧理應可率隊拿下，讓全隊緊繃的神經得到舒緩。

週中的歐冠聯賽，曼聯主場僅能與西甲“蝙蝠軍團”戰成0比0悶局，連續各項賽事4場不勝，曼聯連續失分備受批評，球隊急需一場勝利重整旗鼓。

曼聯最近3場主場比賽都未能獲勝，先是英超1比1和狼隊、聯賽杯和英冠隊德比打成2比2，最終在點球戰落敗出局；接著歐冠主場又悶和華倫西亞，讓穆里尼奧遭到連番批評，紛紛傳他即將被曼聯解僱。

在英超，曼聯前7輪比賽僅獲3勝1和3負，積10分排第10位。今仗主場面對聯賽僅2和5負位居第18位的紐卡索，曼聯誓要大開殺戒洩憤。

近來紅魔狀態低迷，進攻乏術，隊內將帥矛盾重重，穆里尼奧更向博格巴發出“媒體禁言令”。

曼聯更糟的是防線疲弱，英超7輪共丟失12球。穆帥本賽季迄今在三項比賽使用過10個不同防守組合，包括資深的斯莫林，菲爾瓊斯，拜利和林德洛夫，後兩者是他的簽下的，但仍然未能找到他最理想的首選防陣。

盧卡庫戰喜鵲表現佳

如無意外，穆里尼奧仍會輪換陣容，上週末聯賽沒有首發的前鋒馬夏爾、中場林加德將首發出戰，週中屢失機會的拉什福德輪休。盧卡庫過去10戰紐卡索有6球和4次助攻，他將和馬夏爾聯袂。

由西班牙主帥貝尼特斯率領的紐卡索，上週末主場以0比2不敵列斯特，聯賽主場3連敗，本賽季連續7場不勝。若明日再敗，就追平2015/16賽季創下連續8場不勝、隊史第二長不勝紀錄。喜鵲最長不勝紀錄是1898/99賽季的10場。

儘管還未勝過一場比賽，但喜鵲在對陣強隊如熱刺、切爾西、曼市以及阿申納等都展現出頑強的鬥志和拚搏精神。對此，貝尼特斯說：“我會率領球隊繼續向前，曼聯實力強大，我希望球員們奮戰到底，就好像我們之前和各強隊交鋒一樣。”

兩隊過去在英超交鋒46次，曼聯獲26勝；最近6次碰頭，曼聯獲3勝2和1負。然而，雙方最近一次交，獲勝的是喜鵲，那是上賽季英超，喜鵲主場1比0勝曼聯。貝帥的喜鵲將寄望寄托在西班牙前鋒霍塞魯身上，他本賽季已經攻進2球。

桑神和穆帥關係破裂

據英國《太陽報》報導，曼聯兩大主將博格巴和桑切斯與穆帥的關係，已經完全處於破裂的狀況。智利球星和穆帥的關係更是跌至冰點！

對陣華倫西亞的歐冠小組賽，桑切斯被換下場，他最近4次首發都沒有踢滿全場。《太陽報》稱，桑切斯對於穆帥安排他打右邊鋒感到憤怒，反而是拉什福德獲得智利人更傾向踢的左邊鋒位置。

關於目前在隊中的角色，桑切斯經常與穆帥發生衝突。接近桑切斯的消息源對《太陽報》透露：“他受夠了，並且對穆里尼奧的忍耐已經到極限。”

“球隊引進他的想法沒踢出來，他知道現在不能離開，但他和經紀人討論了他們會怎麼解決目前的狀況。”上輪1比3不敵西罕的英超比賽，桑切斯甚至沒有進入大名單，儘管他和球隊一同前往客場。

穆帥已經告訴桑切斯在有適當的態度之前不會使用他，但又在周中的歐冠讓曼聯7號首發登場。

曼聯球迷：用女將換掉桑切斯

《每日郵報》報道，曼聯女足球員克里斯蒂.漢森日前打進一個禁區外遠射，有球迷呼吁曼聯讓她去男隊取代桑切斯。

曼聯女足3比0擊敗雪菲聯的比賽，20歲的漢森禁區外弧線球破門。部分球迷這麼要求：“把她提拔進男隊，換掉桑切斯。我們能讓姑娘們告訴男隊該怎麼踢球嗎？顯然我看到了一支假的曼聯。”

曼聯女足今年才組建，首次參加聯賽，目前她們在女足第二級聯賽中排名榜首。

桑切斯目前只有2個英超進球，他啞火的同時，曼聯男隊遭遇了29年來的最差開局。

藍狐主場要吃糖 黃蜂力爭反彈

在英超積分榜僅位於5大強隊之後的“大黃蜂”沃福特，週六主場迎戰第9位的伯恩茅斯，力爭反彈全取3分，繼續向列強施壓。

沃福特本賽季原有很好開局，一波4連勝一度與利物浦和曼市並駕齊驅。不過，沃福特畢竟還是中游隊實力，近3場聯賽1和2負，加上一場聯賽杯踢和熱刺，已經連續4場各項賽事不勝。

明日，沃福特迎來了一個他們視之頗為難纏的對手伯恩茅斯。兩隊最近6次英超碰頭5次打和，剩下一場沃福特去年在主場勝2比0。

伯恩茅斯本賽季表現不弱，前7輪共獲4勝1和2負積13分，排在榜上第7位，和沃福特同分，僅得失球較吃虧。明日若擊敗“大黃蜂”伯恩茅斯8輪就拿到16分，平了他們上賽季16輪的總積分。

然而，在雙方最近14次交手，伯恩茅斯只曾一次打敗過沃福特。

水晶宮惡鬥狼軍

沃福特中場羅拔托.佩雷拉球風不俗，他最近8場比賽攻進了7球，其中有6球是在主場打進，他將是伯恩茅斯後防的心腹大患。

排第8名的前冠軍列斯特主場迎戰第11位的埃弗頓，藍狐希望憑其主場勢頭，一舉挫敵。最近4場主場比賽，藍狐贏3場，顯見其主場威力。中場占姆斯.麥迪森本季已有3球2助攻，本場他的表現舉足輕重。

埃弗頓中場西古德松最近球風大起，連續3場聯賽都破門。但“太妃糖”本賽季客場太弱勢，至今仍未勝過，恐怕很難全身而退。

第13位的水晶宮主場迎戰第9位的狼隊，水晶宮勝望不錯，他們最近在各項賽事3次對陣狼軍都獲勝。不過，水晶宮若想要再勝，就必須改善近3場主場未能進球的毛病，儘管有44腳射門。

狼隊開賽至今僅1負，狀況不差，前鋒勞爾.吉梅內斯已有2球2助攻。

此外，彭利主場對副班長、還未勝過一場比賽的哈德斯菲，有望迎來第三場勝仗。