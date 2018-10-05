老娘有難亂亂賣 范冰冰41個急售單位套現6億

（北京5日訊）套現金繳罰款！

中國官方早前公佈演藝大咖范冰冰被裁定逃稅2億人民幣（約1.2億令吉），須於限期前補交8.9億（約5.3億令吉）稅款及罰款，而她在道歉信透露將按照稅務部門的最終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。

按照中國機制，范冰冰要在15日內繳還稅款，否則必須入獄，不過有媒體透露當局在她的還款上釋出寬限期，真正大限是12月31日。

外界估計范冰冰的檯底身家約70億人民幣（約42億令吉），但要在15日內還是年底還錢，8.9億現金始終非小數。曾自言“不需嫁入豪門，我就是豪門”的范冰冰現時急需套現，如何還款成中國輿論焦點。

騙徒分一杯羹

目前已有瘋傳范冰冰及李晨賣樓求生的消息，她以低於市價3成拋售北京41個房屋單位，並要求全款10億（約6億令吉）打包買，消息曝光後，房產公司雖否認，但不少網民指范冰冰熱愛投資房產，該41個單位的10億估值與她需籌措的8.9億相近。

而范冰冰的未婚夫李晨連續兩日龜縮不回應事件，被外界狂轟“渣男”，甚至有說兩人“大難臨頭各自飛”，但日前他所屬一個價值逾1億元（約6012萬令吉）的四合院已經掛仲介網上了，看來他也是要克服一切困難套現助女友繳納罰款。

范冰冰籌錢還稅亦觸發中國騙徒要“分一杯羹”，目前有人在微信朋友圈稱自己是“范冰冰”，向朋友借5000元（約3006令吉），聲稱財產轉移到境外暫無法取出，麻煩朋友先轉錢讓其籌集罰款。“等事成之後我會回饋5萬（約3萬令吉），不勝感激！”

中官媒 轟娛樂圈國王新衣

中共喉舌媒體趁著范冰冰逃稅風暴，連日刊登文章討伐娛樂圈。《人民日報》海外版亦刊文批評娛樂圈亂象，指出現時娛樂圈的風光只是“國王的新衣”，市場不看質素只看明星，造成明星的天價片酬，而作品亦變成“金融衍生品”，一部影片可能未面世就已經收回成本，製造了龐大的泡沫。

文章續指，播放平台擔心高昂的成本會帶來嚴重虧損，因此更加“不重視劇本、製作和觀眾群定位，只關注是否有大牌影視明星壓陣”，拍攝及製作成本不足，作品的質素自然下降，平台便“無法避免地全面造假”，甚至越造越誇張，“票房冠軍”由幾年前的3億至5億人民幣〈約1.8億至3億〉暴漲到數十億。

官媒又表示，不少投資者發現，只要前期有明星及名導演，上畫時又有“假票房保證”，竟然能找到飽受非議的P2P巨額融資，金額之大甚至可以覆蓋一部影片的全部所需資金，包括前期籌備、拍攝、後期製作以及宣傳發行等。