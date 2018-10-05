安華海外戶頭擁3億？ 維基洩密：假消息





（吉隆坡5日訊）《維基洩密》（WikiLeak）網站今日指出，有關在@WikiLeaks刊出的公正黨候任主席拿督斯里安華的銀行賬戶詳情是假的。

《維基洩密》是針對民政黨前新邦令金區國會議員拿督梁德明聲稱他是從《維基洩密》網站獲得有關上述海外賬戶的密電，即指控安華在海外銀行開設20個存有高達3億33200萬令吉定存戶頭的言論做出反駁。

《維基洩密》今日發推文澄清，確認它之前發佈了一些大馬政治人物的重要資料，但堅持沒有一個與安華的銀行戶頭有關。

《維基洩密》也提供一個鏈接給民眾，可到其數據庫搜索直接驗證有關資料。

“在大馬發佈有關@WikiLeaks刊登@anwaribrahim的銀行賬戶詳情是假的。梁德明是在製造謊言。”

梁德明針對此事表示，這已是陳年舊事，他是於2013年在國會參與辯論時挑起這項課題，之後便沒有再重提。

“這是舊聞，我沒有做出新的指控，可能現在是波德申補選期間，有心人士故意炒作。”

“既然《維基洩密》已經澄清，那是件好事。”

不過，他好奇的是，為何《維基洩密》沒有及時否認，而是拖延逾5年後才回應。

梁德明當時在國會表示，他是從網絡獲得有關安華在海外銀行開設20個銀行戶頭，包括在以色列國家銀行存有巨款的資訊；由於這是一項非常重要和嚴重的課題，因為它與沙巴拿篤遭入侵事件有關，因此促請政府徹查此事。

當時，安華已否認有其事，並強調《維基洩密》並沒有如梁德明所說那樣，指控他在海外擁有20個銀行戶頭的相關密電。