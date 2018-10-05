工程部長：兩三個月內定奪 雙贏方案廢收費站

（吉隆坡4日訊）工程部刻與大道特許經營公司就廢除收費站問題，尋求一個可行又能互惠的雙贏方案。

工程部長巴魯比安透露，政府考量幾項做法，包括短期、中期與長期方案，如提供回扣（Rebate）優惠、暫時不允許大道公司調高過路費，以及政府通過國庫公司收購或接管大道公司的長期方案。

“工程部也已經接獲大道特許經營公司提出的多個建議和解決方案，內閣會於兩三個月內作出定奪，以便可以兌現希盟政府競選宣言中廢除收費站承諾。

巴魯比安於今日出席在東巴生河流域大道（EKVE）蕉賴皇冠城支路舉行的感恩午宴後說，工程部還在跟各別大道公司討論中，希望找出大家都滿意的解決方案。

“我們收集大道公司和相關利益者的建議，並相信問題可以獲得解決。”

他表示，工程部會把收集到的建議，提呈給內閣尋求通過，相信從現在起的兩三個月內就會有結果。

他表示慶幸人明瞭國家目前所面對的經濟問題，知道國家背負巨大國債。

“我們不希望看到國家有一流的高速大道，但沒有收費。”

大道特許經營公司的代表透露，大道公司上周出席了由工程部召集的工作坊，已經同意提呈3個短中長的方案供政府選擇。

“最終決定權在財政部，也就是須獲得財長林冠英的認可，目前部長政治秘書潘儉偉正在過濾與細讀這些建議。”

另一方面，巴魯比安說，人民公正黨候任主席拿督斯里安華已聯絡他，詢問其政治秘書被指涉及貪污濫權事件。

“他（安華）已經致電給我和詢問，我說我們已經發表文告，說明交由當局調查。因此我們先讓當局調查。”

公正黨青年團組織秘書阿末蘇克里早前向反貪污委員會投報，指某個部門的政治秘書涉嫌濫權。

他說，該名競選區部主席及最高理事的政治秘書，於9月1日以2萬令吉合約及30萬令吉撥款爭取地方領袖的支持。