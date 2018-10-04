林冠英：指安華不稱職 抨哈迪煽動情緒

（吉隆坡4日訊）民主行動黨秘書長林冠英指責伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺，只因為人民公正黨候任主席出席非穆斯林在宗教場所舉行的活動 ，就將安華描繪為一名不稱職及不能被信賴的穆斯林。

他於今日發文告說，安華在參觀教堂、清真寺及廟宇時，並未參與任何非穆斯林的宗教儀式，卻被標示為不可靠的穆斯林。

“這種敵意是危險的。伊斯蘭黨煽動種族或宗教情緒凸顯了這樣一個事實，即非馬來人和非穆斯林人對伊斯蘭黨的擔憂是其來有自的。這也就是為什麼希望聯盟和民主行動黨完全支持安華的原因，因為他代表希望聯盟的願景，即團結而非分裂我們馬來西亞人。”

林冠英也是峇眼區國會議員；他說，伊斯蘭黨和哈迪阿旺一直試圖在馬來人和穆斯林群體中製造負面情緒，將矛頭指向少數種族和少數宗教團體以撈取政治資本，並轉移眾人的視線，掩蓋他們的弱點，事緣他們根本沒有任何國家建設計劃來發展我國的經濟。

“伊斯蘭黨執政下的吉蘭丹沒有任何的經濟成就，它的年度預算基本上是赤字連連，甚至必須依賴聯邦政府的財政援助來支付吉蘭丹公務員的薪水。這樣的一個經濟體無疑是失靈的。”

他強調，純粹以一個人到訪不屬於他個人信仰的宗教場所，就將他標籤為不符合伊斯蘭教教義，是錯誤及不健康的，因為這鼓勵那些原本已存在偏見並欲排斥非穆斯林的極端主義者更極端。

“哈迪阿旺似乎並不認為非穆斯林在馬來西亞是值得受到尊敬及獲得有尊嚴地對待。”

“若一名穆斯林到訪教堂、華人神廟及印度廟是錯的， 那這就是我國種族及宗教和諧的一大挫折。馬來西亞人應不分種族及宗教，拒絕類似對非穆斯林宗教信仰場所的偏見及敵意。”