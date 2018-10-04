70字母組成 大馬最長名字

（布城4日訊）“Princess Aura Nurr Ermily Amara Auliya Bidadari Nawal El Zendra binti Mohd Suffian”，這是我國最長的名字，由70個字母組成。

“Ismail”則是我國最多男子使用的名字，有多達7萬2157人叫依斯邁；其次為“Ahmad”，全國有5萬7914名阿末，而第三多人叫的名字為“Abdullah”，共有4萬7989人的名字叫阿都拉。

在女子方面，高居榜首的名字為“Fatimah”，全國有7萬4605名法蒂瑪，其次則是“Zainab”再娜，共有4萬1450人，而阿茲莎則是第三多人使用的名字，全國有3萬4114人與副首相同名。

國民登記局總監拿督莫哈末拉京今日出席國民登記局日及革新日慶祝活動，在分享這項大馬卡及身份證的趣事與歷史時說，第一代身份證稱為“白米卡”，第一張身份證頒發給國父兼第一任首相東姑阿都拉曼，編號為0000001。

他說，白米卡的作用是防止馬共擴充勢力，隨後身份證一直不斷改進，截至今年6月30日，共有2266萬4773名大馬卡持有人，目前共有1932萬2409名新大馬卡持有人，還有324萬7589人還未更新。

“目前有8萬1250人持有高品質（KPT）大馬卡，1萬3525人持有第一代的身份證，我希望他們盡快更換品質更好、更具保安功能且更耐用的新款大馬卡。”