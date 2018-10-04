飲假酒中毒死增至46宗 衛長：46患者出院





（吉隆坡4日訊）疑飲假酒導致集體酒精中毒案的死亡人數繼續攀升，雪蘭莪、吉隆坡及布城日前再新增6宗死亡案例，全國死亡人數達46人。

全國死亡人數達46人

衛生部長祖基菲里阿末指出，雪蘭莪州內酒精中毒致死的人數已增至27人、吉隆坡及布城共14人，至於霹靂及森美蘭則分別維持4及1宗死亡案例。

他今日見證衛生部和科學與工藝工程合作研究機構（CREST）簽署合作備忘錄後在記者會上說，從9月15日至10月3日中午12時，衛生部共接獲98宗酒精中毒投報，而從9月27日至10月3日期間，就接獲3宗新增案例，分別來自雪蘭莪、霹靂及布城。

“全國酒精中毒案件中，有64宗來自雪蘭莪、18宗來自吉隆坡及布城、13宗來自霹靂，以及森美蘭州3宗。”

祖基菲里阿末指出，截至10月3日，46名在醫院接受治療的酒精中毒患者情況已經穩定，並已經出院。

他透露，衛生部至今已經對2187間賣酒的店鋪展開突擊檢查行動，充公1萬7838瓶違反《1983 年食品法令》及《1985年食品管制條例》的各種酒類。

“要阻止假酒事件的發生，追縱源頭很重要，而要阻止假酒流入市場，對警方或執法員都是一個挑戰。”

未來5年提升數碼健康領域

衛生部和科學與工藝工程合作研究機構（CREST）簽署的合作備忘錄，以於未來5年內在數碼健康領域內攜手合作，研究及革新項目包括遠程醫療、數碼化個人醫療保健、醫學數據分析及人工智能等。

祖基菲里阿末致詞時指出，世界衛生組織於2018年5月的世界衛生大會已經通過“數碼健康”（Digital Health）的議決，所有成員包括馬來西亞，都已經同意擴大電子醫療科技的使用，進一步推廣全民健康覆蓋及可持續性發展目標。

他說，數碼健康的推廣能夠通過連接特定的應用程式、設備或電子產品，賦予病患管理自身疾病的權力，而本地的數位革新與產品商業化，也是促使消費人提高健康意識的關鍵因素，讓人民能夠改善生活習慣。

他也希望，未來能夠有更多投資者能夠投資在我國的數碼健康發展領域。

出席備忘錄簽署儀式者包括科學與工藝工程合作研究機構主席拿督阿茲曼、首席執行員賈菲利、衛生總監拿督諾希山及衛生部副總監（策劃與教育）拿督莎娜茲。