向中國展示軍力 美擬下月南海台海大軍演

（華盛頓4日訊）中美戰略對抗升級之際，美國有線電視新聞網絡（CNN）報導，美軍計劃11月的在太平洋、特別是靠近中國的南海及台海等地區，展開一連串的軍事演習及行動。美方希望以一場“全球級”軍演活動警示中國、彰顯美軍隨時備戰的能力目的。

分析指，美軍這場軍演倘成事，中美兩軍屆時或短兵相接，直接對峙，擦槍走火的風險陡增。

CNN引述國防部不具名官員的消息指，美國海軍已經要求太平洋艦隊主導一系列的軍演活動，可能在11月某段時間舉行。軍演主要目的是展示美國軍艦、戰鬥機的快速應變、作戰能力。

美軍太平洋艦隊起草的計劃建議，美方派遣戰艦及戰機大軍，通過靠近南海、台海附近的“自由航行海域”，以證明國際公海領域自由航行的權利，而這樣的提議將讓美軍與解放軍在當地部署軍力更加靠近。

該名國防部官員說，軍演目的並非是挑起與中國的爭端，但中國將是這些活動具威脅性。美國情報單位正衡量軍演將導致中國可能的反應。

或致中美兩軍對峙

美軍在11月中期選舉時舉行軍演計畫，如果美軍受到中國的挑戰，將對特朗普政府有不可預期的政治效應。

對於有關報導，美國國防部稱不會評論任何未來的行動，太平洋艦隊則拒絕回應；中國暫未作出回應。