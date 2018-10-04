納吉羅斯瑪十指緊扣 牽手並肩離開法庭

（吉隆坡4日訊）昨天下午遭反貪委員會逮捕的前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪，今日被控17項涉及逾709萬令吉洗黑錢的罪狀，不過她否認有罪，較後準以200萬令吉保外候審。

羅斯瑪獲准以分期付款方式繳交保釋金，即今日必須繳付50萬令吉，餘額則於下週四（10月11日）前繳清。

繼夫婿拿督斯里納吉被控，成為馬來西亞史上第一名被控的首相，然後是羅斯瑪的步其後塵，兩人因此成了馬來西亞歷史上第一對先後被控的首相夫婦。

羅斯瑪於上午8時30分抵達吉隆坡法庭中心面控時，已換下昨天到布城反貪污委員會接受盤問時穿的青色馬來傳統服裝，改穿橙色系列馬來服裝出庭面控。不過，此“橙”非彼“橙”，羅斯瑪穿的並非反貪會扣留犯必須穿上的橙色衣服。

由於前第一夫人被控，加上納吉也必須於今日到法庭對他早前被控失信、濫權及洗黑錢等案件完成法庭程序，大批國內外媒體從放晴6時開始就已聚集在吉隆坡法庭中心。

在羅斯瑪抵達法庭約10分鐘後，納吉也跟著來到法庭，兩人看起來神情輕鬆，一改以往冷傲的表情。

在進入法庭大廈時，羅斯瑪不僅向媒體點頭微笑，甚至大送飛吻，逗笑在場採訪的媒體。

羅斯瑪在納吉於9月20日第三度被控洗黑錢的同一間法庭面控。

納吉在羅斯瑪的案件提控程序完成後，特地前往地庭“接”羅斯瑪一起回家。兩人在步出法庭面對鏡頭時，十指緊扣盡顯恩愛之情。

不過，被大批警員和反貪會官員團團圍住的羅斯瑪，從抵達到離開法庭時走路明顯緩慢，看起來似乎行動不太方便。

法庭於9時17分開庭，休庭時是上午10時30分，整個過程花了一個多小時，惟保釋過程卻耗時近兩小時。

羅斯瑪在通譯員念出共17項的控狀後，全盤否認有罪。

地庭法官阿祖拉較後允准羅斯瑪以200萬令吉外加兩名擔保人保外候審；此外，也諭令羅斯瑪交出國際護照，並禁止她騷擾或接觸任何證人和潛在證人。

法官擇訂案件於11月8日過堂。