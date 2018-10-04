【欧冠联赛】因西涅第90分鐘進球 紅軍遭絕殺







（意大利.那不勒斯4日訊）英超勁旅利物浦週三在2018/19賽季歐洲冠軍聯賽第二輪小組賽作客意甲亞軍那玻利之役，未能繼首輪之後趁勝追擊，反被那玻利前鋒因西涅在最後1分鐘破門絕殺，吞下小組首敗！

兩家球會曾經歐戰交鋒過2次，2010/11賽季歐聯小組，利物浦先客場0比0戰平，然後主場0比1落後的情況下，憑藉著傑拉德的帽子戲法以3比1逆轉取勝。

利物浦此前11次客戰意大利球隊僅3次取勝，另8場3和5負。而那玻利前6次主場對陣英超球隊僅上賽季負曼市，其餘5場4勝1和。不過，那玻利近3個歐戰主場2次落敗，利物浦近7個歐冠客場僅1負。

紅軍主帥克洛普僅做出一個位置調整，中場凱塔輪換亨德森首發。

兩隊開賽後踢得小心翼翼，那玻利上半場幾乎率先進球。第10分鐘，因西涅在禁區左側一腳勁射，皮球擦右側立柱偏出底線。

第18分鐘，凱塔因背傷下場，亨德森出戰。第26分鐘，維納爾杜姆在禁區前左側一腳遠射，皮球偏出左側立柱。

默爾滕斯擊中橫樑

第33分鐘，主隊的米利克在禁區內左側轉身抽射，皮球被阿利松擋出。第45+3分鐘，米利克接到隊友傳中在禁區內頭球攻門角度太正，被阿利松撲救。

易邊再戰。第64分鐘，本場比賽碌碌無為的薩拉赫在禁區內右側得球，但遭到對方圍堵未能形成射門。第67分鐘，薩拉赫在禁區前遠射，皮球偏出右側立柱。

第68分鐘，那玻利派出維爾迪換下魯伊茲，默滕斯換下米利克。第73分鐘，卡列洪在禁區內右側獲得單刀機會，卻被阿利松果斷出擊沒收。

利物浦幾乎完全被壓制在半場內。第76分鐘，法比尼奧上場擁下米爾納。

第82分鐘，默滕斯接到隊友的左邊路傳中，射門皮球擊中橫樑彈回場內，因西涅頭球補射頂偏。第88分鐘，利物浦再次換人，斯圖里奇替補換下馬。

那玻利第90分鐘上演了絕殺，卡列洪右路傳中，阿利松和紅軍後衛來不及攔截，無人防守的因西涅小禁區邊緣鏟射破門。那玻利主場1比0擊敗利物浦，暫時以4分位居小組首名。

紅軍僅4次射門太恥辱

從數據來看，利物浦在聖保羅球場堪稱是一場完敗！這是利物浦新賽季以來表現最爛的比賽！

擁有薩拉赫、菲爾米諾和馬內三叉戟的紅軍，全場竟然僅有4次射門，還全部脫靶！

反觀那玻利共有14次射門，5次打在門框內，還有一次擊中門框。

利物浦與那玻利的角球為1比5，在傳球數和傳球成功率兩項數據，利物浦也遠遠落後對手。如此糟糕的數據，利物浦沒有大敗，已是慶幸。

利物浦上一次歐冠0射正，要追溯到12年前，2006年2月歐冠16強利物浦0比1不敵賓菲卡。隨著本場比賽，紅軍連續進球紀錄也終結。

從賽季初的開局7連勝，到如今3場不勝，利物浦的競技狀態逐漸回落，雖不能說這就是紅軍的真實水準，但可以說，這絕對算是利物浦的潛在下限。

過去3場比賽，利物浦上周中聯賽杯坐鎮主場，1比0領先慘遭切爾西1比2逆轉；上週末英超作客史丹福橋，利物浦第89分鐘進球才1比1戰平切爾西。

利物浦已經陷入危機，本週末英超聯賽，利物浦還有惡戰，屆時主場迎戰衛冕冠軍曼市。這場比賽，利物浦全員必須處於巔峰，才有機會勝曼市。

波圖1球擒土豪 沙爾克客場3連勝

在D組，首輪打和的波圖和沙爾克，週三面對各自對手雙雙以1比0小勝加拉塔沙雷及莫斯科火車頭，兩隊目前暫時以同樣的4分和淨勝球數，並列小組榜首。

在里斯本的比賽第49分鐘，阿萊士.特萊斯左側開出角球，馬雷加在門前4碼處頭球點進遠角，助波圖隊憑此一球，以1比0小勝土耳其冠軍加拉塔沙雷。

至於德甲代表沙爾克，是在客場以1比0小勝莫斯科火車頭，史上首次冠軍聯賽客場跨賽季3連勝。第88分鐘，科諾普良卡右側開出角球，麥肯尼後點距門7碼處頂入近角，助沙爾克小勝。

沙爾克與波圖經過兩輪比賽，同獲1勝1和同積4分，淨勝球也相同，一齊並列小組首位，加拉塔沙雷3分居第三，莫斯科火車頭0分墊底。