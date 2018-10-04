繳5.3億還剩很多 范冰冰檯底42億身家曝光

（北京4日訊）繳5.3億罰金，還有36.7億，果然還是很豪門！

中國演藝大咖范冰冰捲入陰陽合約而深陷逃稅風暴，神隱123天後終於在周三官方判決曝光後，首度發聲公開聲明，表示將會補齊8.9億人民幣（約5.3億令吉）的罰金才能免除牢獄之災。

收入向來笑傲中國影視圈的范冰冰，盤點近5年收入，有說她今年上半年未申報的收入為2億（約1.2億令吉），而若以中國央視前主持人崔永元的爆料，她檯面下的收入為公開的5倍，加上美國權威商業雜誌《富比士》（Forbes）公布她近年的總收入，若金額屬實，她已累積70億（約36.7億）身家，實際上這不過是她檯面上看得到的進帳，真正收入可遠不止於此，所以5.3億罰款對她而言只是九牛一毛。

不過這次事件令范冰冰損失了不少工作機會，加上民心盡失，所以當務之急她將主力做公益活動，務求洗底重塑形象。

李晨不出聲 挨譙渣男

范冰冰捲入“陰陽合約”逃稅風波，消失長達123天，周三首度對外發表致歉信，除了罰款5.3億天價罰金引發討論，她的未婚夫李晨一舉一動也成為焦點，只不過他封口得很徹底，至今都沒有任何回應，因此也引來部分鄉民不滿，紛紛湧入他的微博臭罵他“渣男”。

范冰冰與李晨因拍《武媚娘傳奇》假戲真做，兩人熱戀3年，去年9月他更在她36歲生日前驚喜求婚，讓她感動噴淚點頭嫁，成為一段佳話。

不過隨著范冰冰深陷逃稅風波，李晨卻罕見地不發一語，微博也沒再更新，與過去不時高調曬恩愛的舉動相比，反而一反常態保持沉默，當時就遭鄉民痛批“大難臨頭各自飛”，甚至傳出兩人已解除婚約。

經紀人涉毀證被捕

“陰陽合約”讓范冰冰補繳脫身，就不會被追究刑事責任，但她的經紀人穆曉光則因涉嫌銷毀證據被捕，恐難全身而退，最高面臨5年監禁。

全名為牟恩廣的牟某廣，中國娛樂圈稱他為穆曉光，祖籍山東省，在台灣出生成長，他在兩岸娛樂圈吃得開，勢力龐大，據說身家高達5億（約3億令吉）。

穆曉光多年前到中國發展，相中范冰冰，幫忙她脫離華誼兄弟公司、成立工作室，一手將范冰冰推上A咖地位。

官方揪大魚 成代罪羔羊

中國因范冰冰一事大動作追查演藝圈稅之時，就有業界爆料指她牽涉的不僅有偷稅漏稅問題，更麻煩的是其工作室也涉嫌有大規模的洗錢問題，其實影視工業製作成本不透明，外界實在摸不清大筆資金流向和用處，有些公司宣傳千萬、億元的資金花在特效、成本上，但說不定真實金額只有百萬，影視行業收入也可以作假，這些錢就可能流入工作室被洗掉，而范冰冰是中國一線女星，光她檯面上的收入就已是天價，若照推估5年來賺進70億，那麼檯面下是如何獲得著龐大收益，是否真有洗錢一事，中國政府當然要藉此機會開刀，查清她收入來源。

中國目前洗錢方式有境內透過影視、餐飲、文化出版等行業操作，另外就是地下錢莊、海外併購，而影視除境內操作，也可透過中外合拍片，將資金轉至海外，這是全中國影視產業檯面下的玩法。若中國政府要深究，動搖整個影視圈也有可能，甚至也有人認為，這件事可能也涉及中國共產黨內的派系鬥爭，中國政府真正要揪出另有其人，范冰冰則是代罪羔羊。

9年前修法 免除牢獄災

范冰冰捲入陰陽合約逃漏稅事件後，只要在期限內補齊罰款，就能免除牢獄之災，避免步上資深女星劉曉慶的路，原因全是“修法”。

劉曉慶2002年逃漏稅超過1400萬（約840萬令吉），最後被關了422天才重見天日，時任她公司總經理同時負責財務的妹夫，則是關了3年。

根據中國法律專家劉巧玉表示，范冰冰能逃過一劫全因9年前，中國刑法的“偷稅罪”已經修過標準，新法中明定“有第一款行為，經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任”，言下之意除非5年內再犯，初犯都只需繳罰款。

英媒誤植照片 關曉彤衰躺鎗

范冰冰在國際影壇擁有高知名度，周三她認了逃稅一案，並表示完全接受最終處罰決定，英國天空新聞（SkyNews）也刊登此事，卻被發現文中配圖誤用了“國民閨女”關曉彤的照片，讓中國網友看了超傻眼，雖然該報導隨即更正換回范冰冰的照片，但仍在網絡上引起熱烈討論，甚至登上熱搜榜，中國網友紛紛留言笑虧“這可能是關曉彤被黑的最慘的一次”、“關曉彤~你要先努力賺到8.8億”、“總得來說有進步，畢竟沒有放李冰冰”。