6消拯員救人殉職 同僚消拯局禱告送別











（沙亞南4日訊）昨晚在一項拯救行動中殉職的6名消防及拯救人員遺體，今早被送到沙亞南15區消拯局進行禱告送別儀式，過後遺體被家屬領回家鄉安葬。

約有500名消拯員和官員於早上約8時45分，與死者家屬一起參與禱告儀式。

出席者包括房屋及地方政府部副部長拿督拉惹卡馬魯巴哈林、秘書長拿督斯裏莫哈末敏德、消拯局總監莫哈末韓旦華依、前房屋及地方政府部長丹斯裏諾奧馬。

6人的遺體之前從沙登醫院被送來消拯局，死者包括4名分別來自巴生港口和沙亞南的蛙人。

他們的遺體過後被送往各自的家鄉安葬，分別為吉蘭丹、彭亨、森美蘭、沙巴和砂拉越。

另外，馬哈迪也對6名消防員在搜救行動中溺斃的家屬致於慰問，並表示會探討提供援助。他說，這是一場令人悲痛的慘劇，因為救一人而導致6人喪命，如今原因還不詳。

他希望當局會提供更有效的訓練來防止這類悲劇看重演。他說，這是一場意外，家屬受促忍耐。

昨天（10月3日）傍晚，17歲馬來男學生墜湖失蹤，消防與拯救隊受召到場進行搜救行動，孰知，其中6名消拯員竟然集體溺斃殉職，6人遺體過後被同僚撈上岸，惟失蹤的學生仍未尋獲。

確保悲劇不再重演 敦馬促消拯局提高訓練

（布城4日訊）首相敦馬哈迪醫生希望當局提供更高效的訓練，以确保消拯局隊員日后在進行搜救任務時，不會再發生悲劇。

他說，昨晚發生的6名消拯局隊員溺斃事件，令人感到難過。

“這是令人感到難過的悲劇，我們還不知道為何6人在搜救一名失蹤者時，會沉入湖底。

“我們視這為一起悲劇，并呼吁家屬堅忍，因為意外（已經）發生，我們希望它不會重演，謹此向死者家屬致哀。”

他今日為第六屆東盟天災管理部長級會議主持開幕后，對記者這么說。

詢及是否將為死者家屬提供援助，馬哈迪說，政府將探討此事。