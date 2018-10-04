搜救墜湖男學生不果 6消拯員溺斃

（八打靈再也3日訊）一名17歲馬來男學生墜湖失蹤後，消防與拯救隊即受召到場搜救男生，詎料，其中6名消拯員卻在搜救過程中集體溺斃殉職，過後，6人遺體被同僚撈上岸，但失蹤的學生仍未尋獲。

這起於週三發生在雪州賽城布特拉柏旦納靠近La Cottage住宅區一個廢礦湖的不幸事件，使週三成了我國消拯隊最黑暗的一天。

賽城消拯局發言人羅斯南隆披露，該局於週三下午5時19分接獲投報時，獲知一名馬來男生與2名友人到上述廢礦湖釣魚時，失足跌入湖裡並失蹤。

“過後，一隊由8名消拯員組成，來自賽城消拯局的拯救隊伍便趕到現場施援，並聯合警方展開搜救行動。”

結果，其中6名消拯員在進行拯救行動時，不知何故竟集體溺斃。較後，這6名不幸殉職的消拯員的遺體被同僚打撈上岸，並由在場的醫藥救護員進行人工呼吸搶救，但最終卻徒然無功，6名消拯員皆不幸斃命，並被送入沙登醫院剖驗。

此外，雪州消拯局主任阿斯米證實，在6名罹難的屬下當中，有2人來自沙亞南分局，4人來自巴生港口分局。

3男生到廢礦湖釣魚

1人失足墜湖沒頂

週二下午約5時，一名17歲馬來男生和2名朋友結伴到布城的布特拉柏旦納花園的廢礦湖釣魚時，前者因失足墜入湖裡而下落不明。

過後，賽城消防與拯救隊指揮官羅斯南說，該局接獲投報後，即調動由10人組成的消拯隊到場施援。

“據了解，失蹤者當時是與2名友人到廢礦湖釣魚，但他後來卻失足跌入湖裡並沒頂，消拯局已調動蛙人隊到場展開搜救行動。”

他披露，失蹤者是與家人住在案發現場附近的公寓。